iPhone Duo, 8 dettagli che probabilmente ti sei perso

TLDR Riassumi

iPhone Duo è stato senza dubbio il prodotto più interessante dell’evento Apple, ma tra la presentazione e le specifiche pubblicate successivamente sul sito dell’azienda sono emersi diversi piccoli dettagli che potrebbero essere sfuggiti.

Niente apertura variabile sulla fotocamera principale

iPhone Duo utilizza un sistema fotografico Dual Fusion con fotocamera principale da 48 megapixel e ultra-grandangolare da 48 megapixel, ma rinuncia a una delle principali novità introdotte quest’anno sugli iPhone 18 Pro.

La fotocamera principale utilizza infatti un’apertura fissa f/1.6 e non dispone del nuovo sistema ad apertura variabile presente sia su iPhone 18 Pro sia su Pro Max.

Il pieghevole compensa però con alcune funzioni esclusive rese possibili dai due display. Ad esempio, Duo Preview mostra l’anteprima dello scatto sullo schermo esterno, Smart Take utilizza l’AI per scattare automaticamente quando tutti i soggetti sono pronti e Kid Cue mostra animazioni dei Peanuts sul display esterno per attirare l’attenzione dei bambini verso la fotocamera.

La fotocamera interna è nascosta sotto il display

iPhone Duo è anche il primo iPhone con una fotocamera posizionata sotto il display.

Quando non viene utilizzata, la videocamera FaceTime interna rimane praticamente invisibile, lasciando il pannello da 7,6 pollici completamente privo di fori o Dynamic Island visibili in quella zona.

Non è però la fotocamera migliore per i selfie: all’esterno Apple utilizza una più avanzata Center Stage da 12 megapixel, che rimane quindi la scelta preferibile per foto e video di maggiore qualità.

C’è il Camera Control, ma sparisce il tasto Azione

Una scelta piuttosto curiosa riguarda i pulsanti, visto che iPhone Duo mantiene Camera Control, utilizzabile per avviare rapidamente la Fotocamera e gestire esposizione, zoom, obiettivi e altri parametri.

Nelle specifiche Apple, però, non compare il tasto Azione, ormai presente da diverse generazioni sugli altri iPhone di fascia alta.

Camera Control può inoltre richiamare la nuova modalità Siri Camera, che permette all’assistente di analizzare ciò che viene inquadrato e rispondere a domande sull’ambiente circostante.

La nanotexture è solo sul display interno

Entrambi gli schermi sono OLED Super Retina XDR, supportano ProMotion fino a 120Hz, Always-On e raggiungono 3.000 nit di luminosità di picco all’aperto.

Ma soltanto il display pieghevole interno da 7,6 pollici dispone della nuova finitura nano-texture, progettata per ridurre riflessi e soprattutto rendere meno evidente la piega centrale. Il display esterno da 5,4 pollici utilizza invece una superficie tradizionale.

Apple Pencil sì, ma solo USB-C

iPhone Duo sarà il primo iPhone compatibile con Apple Pencil, anche se la funzione arriverà tramite aggiornamento entro la fine dell’anno.

La Pencil potrà essere utilizzata sia sul display interno sia su quello esterno per prendere appunti, disegnare e annotare documenti.

C’è però una limitazione: nelle specifiche ufficiali Apple viene indicato esclusivamente il supporto ad Apple Pencil USB-C. Apple Pencil Pro non figura quindi tra i modelli compatibili.

È sottilissimo da aperto, ma pesa 254 grammi

Quando completamente aperto, iPhone Duo misura appena 5,2 mm di spessore, diventando l’iPhone più sottile mai realizzato. Da chiuso, però, lo spessore sale a 11,3 mm e il peso raggiunge 254 grammi.

È quindi più sottile di quanto ci si potrebbe aspettare quando viene utilizzato come piccolo tablet, ma rimane inevitabilmente un dispositivo piuttosto importante da portare in tasca.

Solo eSIM, in tutto il mondo

Un’altra differenza importante è che iPhone Duo non utilizza SIM fisiche in nessun mercato.

La scelta vale globalmente, compresa l’Italia. È possibile memorizzare almeno otto eSIM e mantenerne due attive contemporaneamente.

Apple spiega che l’eliminazione del carrellino SIM ha consentito di recuperare spazio interno da dedicare alle due batterie presenti nelle due metà del dispositivo.

Arriverà direttamente con iOS 27.1

iPhone Duo non arriverà insieme agli iPhone 18 Pro. Apple aprirà i preordini soltanto il 16 ottobre, mentre la disponibilità inizierà il 23 ottobre. Il dispositivo verrà commercializzato direttamente con iOS 27.1, anziché con la versione 27.0 che debutterà a settembre.

È un dettaglio probabilmente legato proprio alla necessità di completare le ottimizzazioni specifiche dell’interfaccia pieghevole.

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