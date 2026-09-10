iOS 27 rende finalmente personalizzabili i controlli dell’app Fotocamera

Con iOS 27 RC Apple permette finalmente di personalizzare i controlli dell’app Fotocamera, scegliendo quali pulsanti mostrare nell’interfaccia.

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Apple ha aggiunto praticamente all’ultimo momento una delle novità più attese di iOS 27: la possibilità di personalizzare i controlli presenti nell’app Fotocamera.

La funzione è comparsa nella Release Candidate di iOS 27 distribuita agli sviluppatori alcune ore fa, dopo essere rimasta assente durante praticamente tutto il ciclo beta.

Per modificare l’interfaccia basta aprire l’app Fotocamera, toccare il pulsante con i sei cerchi nell’angolo inferiore destro e selezionare il nuovo comando di modifica. Da qui è possibile aggiungere, eliminare e organizzare i controlli visualizzati nella parte superiore dell’interfaccia.

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In base al modello di iPhone, tra le opzioni disponibili troviamo:

  • Flash
  • Live Photo
  • proporzioni dell’immagine
  • timer
  • esposizione
  • Stili fotografici
  • filtri
  • controllo profondità
  • modalità Notte
  • Center Stage
  • formato dei file
  • Libreria condivisa

Un’apposita opzione permette inoltre di tornare rapidamente alla configurazione predefinita. Tra l’altro, inizialmente si pensava che Apple potesse riservare questa funzione ai nuovi iPhone 18 Pro, considerando anche le importanti novità fotografiche introdotte quest’anno.

La personalizzazione dei controlli risulta invece disponibile sull’intera gamma di iPhone compatibili con iOS 27, anche se naturalmente alcune opzioni possono cambiare in base all’hardware presente sul singolo modello.

La modifica rende l’app Fotocamera molto più flessibile: chi utilizza spesso esposizione o formato dei file potrà mantenerli immediatamente accessibili, mentre chi preferisce un’interfaccia più pulita potrà eliminare i controlli che usa raramente.

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iOS 27 sarà disponibile pubblicamente dal 14 settembre.

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