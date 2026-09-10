La fotocamera principale di iPhone Duo sembra molto simile a quella di iPhone 17e

TLDR Riassumi

iPhone Duo costa oltre 2.300 euro, ma almeno per quanto riguarda la fotocamera principale potrebbe utilizzare una soluzione molto più vicina a quella di iPhone 17e che ai nuovi modelli Pro.

Il particolare emerge confrontando direttamente le specifiche tecniche pubblicate da Apple.

La fotocamera principale Fusion da 48MP di iPhone Duo utilizza un obiettivo equivalente a 26 mm con apertura f/1.6, Hybrid Focus Pixels e permette di ottenere anche un teleobiettivo 2x da 12MP attraverso un crop del sensore.

Specifiche praticamente identiche a quelle di iPhone 17e, che dispone anch’esso di una principale Fusion da 48MP, 26 mm, f/1.6 e Hybrid Focus Pixels.

C’è però una differenza importante: iPhone 17e utilizza la normale stabilizzazione ottica, mentre iPhone Duo dispone della più avanzata stabilizzazione ottica su sensore.

Proprio quest’ultima caratteristica lo avvicina invece a iPhone 17: la fotocamera principale di iPhone 17 è infatti sempre da 48MP, 26 mm e f/1.6, con stabilizzazione sul sensore. Utilizza però 100% Focus Pixels anziché gli Hybrid Focus Pixels presenti sia su Duo sia su 17e.

La situazione può quindi essere riassunta così:

iPhone 17e: 48MP, 26 mm, f/1.6, Hybrid Focus Pixels, OIS

iPhone Duo: 48MP, 26 mm, f/1.6, Hybrid Focus Pixels, OIS su sensore

iPhone 17: 48MP, 26 mm, f/1.6, 100% Focus Pixels, OIS su sensore

Questo alimenta l’ipotesi che Duo possa utilizzare un sensore vicino a quello di iPhone 17e, migliorato però con il sistema di stabilizzazione presente su iPhone 17.

Apple, tuttavia, non pubblica dimensioni del sensore o pixel pitch di iPhone Duo, quindi al momento non esistono elementi sufficienti per affermare che il componente sia effettivamente lo stesso.

Il divario con iPhone 18 Pro rimane invece evidente: la gamma Pro utilizza una principale da 48MP equivalente a 24 mm con apertura variabile f/1.48, f/1.8, f/2.8 e f/4.0, 100% Focus Pixels e stabilizzazione su sensore di seconda generazione.

iPhone Duo punta quindi molto sulle possibilità offerte dal doppio display e da funzioni esclusive come Duo Preview e Smart Take, ma non sembra voler competere con iPhone 18 Pro sul puro hardware della fotocamera principale.

Una scelta probabilmente necessaria per contenere spessore e complessità interna del primo iPhone pieghevole, ma comunque significativa considerando il prezzo del dispositivo.

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