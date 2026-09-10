iPhone Duo è l’iPhone più sottile (e pensate) di sempre

TLDR Riassumi

Apple definisce iPhone Duo l’iPhone più sottile mai realizzato, ma va detto che il risultato vale soltanto quando il dispositivo è completamente aperto.

In questa configurazione, iPhone Duo misura appena 5,2 mm di spessore, battendo i 5,6 mm di iPhone Air e avvicinandosi persino ai 5,1 mm dell’iPad Pro da 13 pollici. Quando viene chiuso, invece, lo spessore sale inevitabilmente a 11,3 mm, contro gli 8,75 mm di iPhone 18 Pro Max.

Sottilissimo, ma è anche l’iPhone più pesante

iPhone Duo pesa 254 grammi, diventando l’iPhone più pesante mai commercializzato da Apple: basti pensare che, per confronto, iPhone 18 Pro Max arriva a 249 grammi.

Il formato pieghevole porta quindi a un risultato particolare: da aperto Duo è estremamente sottile, ma una volta chiuso rimane inevitabilmente più spesso e pesante rispetto a un iPhone tradizionale.

Dentro il display ci sono 10 strati

Una parte importante del lavoro ingegneristico riguarda proprio il display interno Super Retina XDR da 7,6 pollici.

Apple utilizza una struttura composta complessivamente da 10 strati ultrasottili, progettati per resistere alle continue aperture e chiusure.

Lo strato superiore è realizzato con un polimero personalizzato dotato di nanotexture che, secondo Apple, è fino al 40% più rigido rispetto ad altri materiali utilizzati nel settore. Sopra e sotto il pannello pieghevole sono presenti strati di vetro ad alta resistenza, mentre alla base della struttura Apple utilizza una piastra in titanio.

Adesivi specificamente progettati permettono inoltre ai diversi strati di scorrere leggermente l’uno sull’altro durante la piegatura, riducendo le sollecitazioni sul pannello, inoltre la superficie nanotexture ha anche un secondo obiettivo: ridurre riflessi e rendere meno evidente la piega centrale, ed è ulteriormente protetta da un rivestimento resistente ai graffi.

I due display hanno quasi le stesse caratteristiche

Il display interno utilizza la nanotexture, mentre quello esterno da 5,4 pollici è protetto da Ceramic Shield 2. Sul retro troviamo invece Ceramic Shield, inoltre entrambi i pannelli supportano ProMotion fino a 120Hz, Always-On, True Tone e una luminosità massima all’aperto di 3.000 nit.

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