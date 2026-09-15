iOS 27 svela in anticipo i prossimi Wallet Magsafe

iOS 27 è disponibile da ieri, ma nel codice dell’aggiornamento continuano a emergere dettagli su prodotti che Apple non ha ancora presentato ufficialmente.
Il ricercatore “pdfu” ha individuato nella Release Candidate del sistema operativo diversi riferimenti a nuovi portafogli MagSafe realizzati da Hermès, accompagnati da una piccola sorpresa software: una nuova animazione dedicata che compare sullo schermo dell’iPhone quando l’accessorio viene agganciato magneticamente.
Le immagini nascoste nel sistema mostrano una gamma decisamente più ampia rispetto a quella attuale, con versioni caratterizzate da stampe Bandana nei toni viola, marrone e arancione, modelli con cuciture tartan, varianti in pelle blu navy e bordeaux e persino una finitura effetto coccodrillo.
Hermès vende già da tempo portacarte MagSafe per iPhone, con materiali che vanno dalla pelle Swift alla seta e prezzi che possono superare abbondantemente quelli degli accessori Apple tradizionali. Alcuni modelli recenti integrano già il supporto alla rete Dov’è, che permette di visualizzare l’ultima posizione nota del portacarte e ricevere una notifica quando viene separato dall’iPhone.
Tra l’altro, la parte più curiosa riguarda proprio iOS 27 visto che, quando viene collegato un normale accessorio MagSafe, iPhone mostra la classica animazione circolare. Per i nuovi portacarte Hermès, invece, Apple avrebbe preparato un effetto grafico specifico e riconoscibile, un po’ come già accade con altri accessori premium dell’ecosistema.
Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su prezzi o data di lancio dei nuovi modelli, ma la presenza di immagini e animazioni già complete all’interno di iOS 27 fa pensare a un debutto non troppo lontano.
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