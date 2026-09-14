Apple rilascia UFFICIALMENTE iOS 27 e iPadOS 27 – Ecco tutte le novità

TLDR Riassumi

Apple ha rilasciato le versioni finali di iOS 27 e iPadOS 27, che dopo diverse beta ora sono disponibili per tutti.

iPhone compatibili con iOS 27

iOS 27 può essere installato sui seguenti modelli:

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE di seconda generazione e successive

In sostanza, nessun iPhone compatibile con iOS 26 viene escluso da iOS 27. I nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max arriveranno naturalmente con iOS 27 preinstallato, così come iPhone Duo al momento della sua commercializzazione.

Va ricordato che avere un iPhone compatibile con iOS 27 non significa poter utilizzare tutte le funzioni di Apple Intelligence: queste richiedono iPhone 15 Pro/Pro Max oppure iPhone 16 e modelli successivi.

iPad compatibili con iPadOS 27

Apple conferma iPadOS 27 sui seguenti modelli:

iPad Pro con M4 e successivi

iPad Pro 12,9″ di quarta generazione e successivi

iPad Pro 11″ di seconda generazione e successivi

iPad Air 13″ con M2 e successivi

iPad Air 11″ con M2, M3 e M4

iPad Air di quarta generazione e successivi

iPad con chip A16

iPad di nona generazione e successivi

iPad mini con A17 Pro

iPad mini di sesta generazione

Anche in questo caso alcune funzioni di Apple Intelligence richiedono hardware più recente: iPad con chip M1 o successivo oppure iPad mini con A17 Pro.

Come installare iOS 27 e iPadOS 27

L’aggiornamento può essere scaricato gratuitamente direttamente dal dispositivo. Su iPhone e iPad basta andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software

Quando compare iOS 27 o iPadOS 27, basta scegliere Aggiorna ora e seguire le indicazioni sullo schermo.

Prima di procedere è consigliabile effettuare un backup su iCloud o tramite Mac, assicurarsi di avere abbastanza spazio libero e collegare il dispositivo all’alimentazione, soprattutto se il livello della batteria è basso.

Nelle prime ore dopo il rilascio il download potrebbe inoltre risultare più lento a causa dell’elevato numero di utenti che stanno aggiornando contemporaneamente.

E ora passiamo alle novità.

Nuova Siri AI

La grande novità è la nuova app Siri e le tantissime nuove funzioni dell’assistente virtuale.

Siri può finalmente utilizzare il contesto personale, comprendere ciò che appare sullo schermo, eseguire operazioni nelle app e accedere a una conoscenza generale molto più ampia. È possibile parlare o scrivere in modo naturale, fare domande successive mantenendo il contesto e utilizzare una nuova app Siri per recuperare le conversazioni precedenti.

Tra le funzioni previste ci sono anche:

una voce più naturale ed espressiva

Siri nella Fotocamera, per interrogare ciò che si sta inquadrando attraverso Visual Intelligence

Write with Siri, per creare, correggere o modificare testi praticamente ovunque si possa digitare

comprensione di email, messaggi, foto e altre informazioni personali

conversazioni sincronizzate privatamente tramite iCloud

Tutte le info su Siri AI sono disponibili qui. Ricordiamo però che Siri AI non è disponibile in Italia a causa di alcune norme dell’UE e alla esplicita decisione di Apple di non integrarle per evitare problemi legali.

Liquid Glass ora si può personalizzare meglio

Con iOS 27, Apple introduce un controllo più preciso sulla trasparenza dell’interfaccia. Non si tratta più solo di scegliere tra “Clear” e “Tinted”, ma di regolare il livello del materiale vetroso in modo più graduale.

Questo significa che chi ama l’effetto trasparente potrà mantenerlo quasi intatto, mentre chi preferisce un’interfaccia più leggibile potrà renderla più opaca senza rinunciare del tutto allo stile Liquid Glass.

Apple ha anche modificato il modo in cui il sistema renderizza il materiale vetroso. L’obiettivo è migliorare il contrasto e rendere l’interfaccia più vivace, ma anche più chiara nelle situazioni quotidiane.

Inoltre, la buona notizia è che tutti gli iPhone compatibili con iOS 26 potranno installare iOS 27, quindi da iPhone 11 e iPhone SE di seconda generazione in poi. Apple parla inoltre di un nuovo scheduler CPU pensato per rendere più reattivi anche gli iPhone più vecchi.

Icone più nitide e meno “sfocate”

Un altro intervento importante riguarda le icone delle app. Con iOS 26, molti utenti avevano criticato le nuove icone Liquid Glass perché, soprattutto in dimensioni ridotte, potevano sembrare leggermente sfocate o meno definite.

In iOS 27, Apple aggiorna la pipeline grafica delle icone aggiungendo una separazione più netta tra i vari livelli. Il risultato dovrebbe essere una maggiore nitidezza dei bordi, rifrazioni più credibili e una resa complessiva più pulita.

Non cambia l’idea di base, quindi: le icone restano stratificate, luminose e coerenti con Liquid Glass. Ma dovrebbero apparire più precise.

Cambiano anche sidebar e app di sistema

Apple ha rivisto anche il comportamento delle sidebar, soprattutto su iPadOS e macOS. Ora le barre laterali si estendono fino al bordo della finestra, mentre gli effetti di rifrazione continuano sotto la superficie invece di interrompersi in modo netto.

In più, le icone delle sidebar mantengono i loro colori. È un dettaglio piccolo, ma importante, perché una delle critiche più comuni al primo Liquid Glass riguardava proprio la perdita di chiarezza visiva in alcune aree dell’interfaccia.

iOS 27 non è solo design: più velocità e più reattività

Apple ha lavorato profondamente sull’ottimizzazione del sistema e introduce anche un nuovo scheduler della CPU pensato per distribuire meglio le attività tra i vari core.

Secondo i dati dell’azienda, con iOS 27 le app possono aprirsi fino al 30% più velocemente, i nuovi scatti possono apparire nella libreria Foto fino al 70% più rapidamente. i trasferimenti tramite AirDrop possono essere fino all’80% più veloci.

Migliorano anche lo scorrimento della schermata Home e della Libreria app, l’apertura della Fotocamera, il caricamento di Safari, la sincronizzazione dei Messaggi e numerose animazioni di sistema.

Non significa naturalmente che ogni iPhone diventi automaticamente il 30% più veloce in qualsiasi operazione, ma Apple ha chiaramente dedicato iOS 27 a una delle richieste più frequenti degli utenti: rendere il sistema più reattivo e stabile invece di aggiungere esclusivamente nuove funzioni.

Foto: Spatial Reframing, Extend e un Ripulisci molto più potente

L’app Foto riceve uno degli aggiornamenti più importanti.

Sui dispositivi compatibili con Apple Intelligence arriva Spatial Reframing, che consente di modificare la composizione di una fotografia anche dopo lo scatto, simulando un diverso posizionamento della fotocamera.

Il nuovo strumento Extend permette invece di espandere artificialmente un’immagine oltre i bordi originali. Può essere utilizzato, ad esempio, per correggere un orizzonte inclinato, cambiare formato o creare spazio aggiuntivo intorno a un soggetto.

Migliora anche Ripulisci, ora capace di eliminare oggetti più grandi e ricostruire lo sfondo con maggiore realismo. Sono disponibili una modalità rapida per piccoli interventi e una modalità di qualità superiore per modifiche più complesse.

Ma le novità di Foto non finiscono con l’AI. iOS 27 permette di:

creare presentazioni personalizzando durata, transizioni e musica;

salvare una presentazione direttamente come video;

estrarre un fotogramma da un video e salvarlo come foto;

aggiungere parole chiave a foto e video;

usare qualsiasi emoji come reazione negli Album condivisi;

visualizzare l’attività recente degli Album condivisi;

accedere a foto e video condivisi alla piena risoluzione;

organizzare meglio gli album;

trovare più facilmente persone e animali;

utilizzare le nuove raccolte Catturate da me e Documenti d’identità.

Gli Album condivisi iCloud possono inoltre essere utilizzati anche da utenti Android e Windows, rendendo la funzione meno legata esclusivamente all’ecosistema Apple.

Safari diventa molto più intelligente

Safari è una delle app che beneficia maggiormente di Apple Intelligence.

Organize by Topic analizza le pagine aperte e raggruppa automaticamente le schede che trattano argomenti simili.

Ancora più interessante è Notify Me: Safari può controllare periodicamente una pagina e notificare quando cambia qualcosa, ad esempio quando un prodotto torna disponibile o quando il prezzo viene modificato.

Con Describe an Extension è invece possibile descrivere in linguaggio naturale una modifica desiderata per un sito e lasciare che il sistema crei una piccola estensione personalizzata.

Migliorano inoltre velocità delle web app, gestione JavaScript, fluidità delle animazioni, caricamento della pagina iniziale ed efficienza energetica.

Apple Intelligence arriva in sempre più app

L’intelligenza artificiale si espande in diverse parti del sistema.

In Calendario è possibile descrivere un evento a parole e lasciare che Apple Intelligence inserisca automaticamente orario, luogo, invitati e titolo.

Mail può mostrare suggerimenti contestuali, ad esempio proponendo le indicazioni stradali quando riconosce una prenotazione al ristorante. La ricerca è stata inoltre completamente rivista per dare maggiore priorità ai risultati realmente pertinenti.

Nell’app Telefono debutta Call Context, che può capire quando si sta parlando con determinate aziende e recuperare automaticamente informazioni utili presenti sull’iPhone, come un numero di prenotazione o un codice di conferma.

Anche Comandi diventa molto più semplice grazie a Describe a Shortcut: basta spiegare cosa si vuole ottenere e il sistema può costruire automaticamente l’automazione necessaria.

Image Playground e Genmoji fanno un grande salto

Image Playground utilizza nuovi modelli generativi e ora può creare immagini in molti più stili, comprese rappresentazioni fotorealistiche.

È possibile modificare le immagini attraverso il tocco o semplicemente descrivendo a parole il cambiamento desiderato. Il sistema può essere utilizzato anche per creare sfondi della schermata di blocco e poster dei contatti.

Migliorano anche le Genmoji: oltre a partire da una descrizione, un’immagine o una persona, la funzione “Describe a change” permette di modificare una Genmoji esistente chiedendo, ad esempio, di cambiare colore o aggiungere un oggetto senza dover ricominciare da zero.

AirPods: finalmente arriva l’equalizzatore personalizzato

Tra le novità più richieste c’è Custom EQ per AirPods. Dalle impostazioni degli auricolari è possibile regolare bassi, medi e alti, personalizzando maggiormente la resa sonora rispetto alle generazioni precedenti.

iOS 27 porta inoltre GymKit direttamente su iPhone. È possibile collegare l’iPhone alle attrezzature cardio compatibili di palestre e centri fitness e ricevere in tempo reale dati come distanza e altri parametri dell’allenamento.

Con AirPods Pro 3 è possibile utilizzare anche il sensore degli auricolari per registrare la frequenza cardiaca durante l’attività fisica.

Apple Music migliora AutoMix, testi e prestazioni

Le pagine degli artisti e degli album sono state aggiornate, mentre AutoMix dispone di nuovi algoritmi e nuovi tipi di transizione per rendere ancora più fluidi i passaggi da un brano all’altro. Rimane disponibile anche il tradizionale Crossfade.

Si espandono inoltre le traduzioni e la pronuncia dei testi in diverse lingue, migliorano affidabilità dello streaming e velocità di caricamento e l’integrazione con Siri AI consente conversazioni più naturali su artisti e brani.

FaceTime può utilizzare due fotocamere insieme

Con Dual Camera, FaceTime permette di utilizzare contemporaneamente fotocamera anteriore e posteriore durante una videochiamata.

Si può quindi mostrare contemporaneamente il proprio volto e ciò che si trova davanti all’iPhone.

La funzione richiede un hardware recente: sui dispositivi presentati prima della gamma iPhone 17 non è possibile generare il flusso Dual Camera, anche se gli iPhone più vecchi aggiornati a iOS 27 possono visualizzare quello inviato da un interlocutore compatibile.

Migliora inoltre la qualità delle chiamate FaceTime quando la connessione è instabile.

Casa sfrutta Apple Intelligence

Apple Intelligence può raggruppare notifiche correlate provenienti dagli accessori smart home, evitando raffiche di avvisi separati.

Con HomeKit Secure Video può inoltre generare una descrizione di ciò che accade in una registrazione e permette di cercare determinati momenti utilizzando una descrizione in linguaggio naturale. Le funzioni più avanzate richiedono un piano iCloud+ compatibile.

Le videocamere HomeKit compatibili possono inoltre trasmettere e registrare finalmente in 4K.

Salute: perimenopausa e menopausa

Apple amplia Monitoraggio ciclo introducendo funzioni specifiche per perimenopausa e menopausa.

L’app può analizzare l’andamento dei dati registrati, permettere di annotare sintomi specifici e fornire informazioni educative dedicate a questa fase della vita.

Arrivano anche allenamenti Fitness+ specificamente progettati per perimenopausa e menopausa, mentre la sincronizzazione del conteggio dei passi tra Salute e Fitness diventa più coerente.

Mappe: Flyover diventa molto più dettagliato

Apple migliora significativamente anche Flyover e ora le immagini aeree vengono combinate con modelli di Visual Intelligence per ottenere edifici, alberi, superfici e altri elementi della città molto più dettagliati.

Migliorano inoltre precisione dei luoghi visitati, aggiornamenti delle mappe offline e ricerca dei percorsi in linguaggio naturale.

Dov’è permette di nascondere temporaneamente la posizione

Una nuova opzione in Dov’è permette di sospendere la condivisione della propria posizione per 12 ore.

Alla scadenza, la condivisione torna automaticamente allo stato precedente. Migliorano anche l’interfaccia dell’app e le opzioni disponibili quando si condivide la posizione con altre persone.

Controlli parentali completamente rivisti

iOS 27 introduce un pacchetto particolarmente ampio di novità dedicate ai minori.

Durante la configurazione di un account per bambini, i genitori possono stabilire con maggiore precisione quali app siano accessibili.

Con Ask to Browse, un bambino può essere obbligato a richiedere l’autorizzazione prima di visitare un nuovo sito web.

Sicurezza della comunicazione viene estesa ai contenuti violenti o cruenti presenti nelle immagini e nei video, mentre Time Allowances permette di definire limiti per categorie come Social, Giochi e Intrattenimento.

Con Schedules si possono persino stabilire app differenti utilizzabili in determinati giorni o momenti della giornata.

Widget ancora più grandi e schermata di blocco più pratica

iOS 27 introduce un nuovo formato di widget extra-large 4×6, utile soprattutto per Calendario, Note, Musica, Meteo e altre app che possono sfruttare una superficie maggiore.

Il widget In riproduzione sulla schermata di blocco può inoltre essere eliminato con uno swipe quando non serve più.

Apple ha anche separato finalmente il volume delle sveglie e dei timer dagli altri livelli audio, una piccola modifica richiesta da tempo e presente anche nelle release notes finali.

Connettività Assist passa meglio da Wi-Fi alla rete mobile

La nuova funzione Connectivity Assist rende più intelligente il passaggio tra Wi-Fi e rete cellulare.

L’obiettivo è evitare interruzioni quando ci si allontana da una rete wireless o si entra in un’area dove una connessione è migliore dell’altra. Apple cita esempi come continuare a usare Mappe uscendo di casa o mantenere una chiamata FaceTime mentre si cambia rete.

Migliorano anche Hotspot personale, CarPlay wireless, Bluetooth e lettura NFC.

Le altre novità principali di iOS 27

Tra le novità già evidenziate da Apple ci sono anche Album condivisi iCloud compatibili con Android e Windows, miglioramenti al monitoraggio del ciclo nell’app Salute, equalizzazione personalizzata per AirPods e una funzione Flyover più ricca in Mappe.

Apple ha inoltre parlato di miglioramenti legati a fiducia e sicurezza, partendo dagli account Apple per bambini, e ha mostrato una schermata con centinaia di nuove funzioni minori in arrivo con gli aggiornamenti OS 27.

Elenco completo delle novità mostrate da Apple:

Nuova lingua dell’interfaccia per inglese Canada e inglese Filippine. Connessioni AirPlay più rapide verso Apple TV e HomePod. Suggerimenti Spotlight più pertinenti. L’audio web non interrompe più l’audio di sistema. Annulla e ripristina le modifiche alla schermata Home in iPadOS. Salvataggio dei PDF più rapido. Risultati principali migliorati in Mail. Filtri per foto e video negli Album condivisi. Più formati documento supportati in Anteprima. Nuovi layout di tastiera per sloveno ed estone. Accesso al Centro di Controllo in Duplicazione iPhone. Scorrimento audio in CarPlay nella schermata In riproduzione. Aggiunta di parole chiave a foto e video in Foto. Widget extra-large nella vista Oggi di iPadOS. Attività in tempo reale per Posizione precisa con gli amici. Supporto a “altrimenti se” in Comandi. Anteprime delle lavagne più rapide in Freeform. Ordinamento per allenamenti Fitness+ completati. Caricamento più rapido dei messaggi in Mail. Connettività migliorata per gli accessori domestici Thread. Punteggiatura automatica durante la digitazione su tastiere multilingue. Aggiornamenti più rapidi per gli accessori smart home. Ordinamento secondario con Option-clic. Monitoraggio più efficiente degli avvisi di emergenza. Posizionamento delle finestre più coerente sui display esterni. Esperienza dei podcast video aggiornata su macOS. Formati orari in linguaggio naturale per cinese e hindi. Maggiore efficienza energetica di Safari su iOS e macOS. App di disegno in Messaggi. Aggiornamenti dei dati più rapidi nell’app Salute. Trascrizioni delle registrazioni chiamate per cinese tradizionale, giapponese e portoghese brasiliano. Impostazioni migliorate per i controller di gioco. Lettura e modifica dei PDF più semplici con VoiceOver. Informazioni sulla batteria migliorate. Scorrimento più fluido nella Libreria app. Navigazione migliorata nell’overlay di gioco. Sblocco più fluido su iPhone. Chiusura delle finestre più rapida in iPadOS. Prestazioni migliorate in Apple News. Sidebar edge-to-edge. Modifica del testo da destra a sinistra più affidabile in Freeform. Ricerca dei media scaricati parzialmente in Messaggi. Tutte le opzioni mostrate nelle impostazioni Fotocamera. Aiuto password accessibile dalla schermata di blocco. Supporto alle conversazioni di gruppo in Comandi. Nuove tastiere per lingue come afrikaans, basco, baybayin, inglese Filippine, galiziano, guaraní, lussemburghese, xhosa e zulu. Prestazioni più fluide delle lavagne Freeform. Migliore supporto al controller PlayStation Access. Maggiore affidabilità dello streaming Apple Music. Nuove transizioni AutoMix. Fotocamera con consumi ridotti in Risparmio energetico. Pagine album rinnovate in Apple Music. Stato di sincronizzazione iCloud per le voci del Journal. Navigazione più rapida nei file di rete. Registrazione dei sintomi di perimenopausa e menopausa nell’app Salute. Elaborazione del testo scritto a mano più rapida in più lingue. Capacità “Ottieni ciò che è sullo schermo” ampliate in Comandi. Abbinamento più rapido degli accessori HomeKit. Caricamento più veloce della vista In riproduzione in Musica. Caricamento più rapido dei contenuti della pagina iniziale in Safari. Limiti allegati aumentati in Journal. Mappe dei percorsi più accurate nell’app Fitness dopo gli allenamenti. Suggerimenti dei destinatari basati sul contenuto per condividere foto e link. Miglioramenti all’organizzazione degli album in Foto. Educazione su perimenopausa e menopausa nell’app Salute. RDMA su Thunderbolt migliorato. Personalizzazione di Liquid Glass. Supporto alle registrazioni da videocamere 4K nell’app Casa. Apertura più rapida della Fotocamera in Risparmio energetico. Icone colorate nelle sidebar. Risposta più rapida di Controllo vocale in iOS. Luoghi visitati più accurati in Mappe. Sincronizzazione dei Messaggi migliorata tra dispositivi. Doppia fotocamera in FaceTime. Navigazione e trasferimenti più rapidi in File su iPadOS. Foto e video a piena risoluzione negli Album condivisi iCloud. Cambio schermata di blocco più rapido. Archiviazione dati in Comandi. Permessi aggiuntivi per i partecipanti agli Album condivisi. Guide in Mappe disponibili in più luoghi. Flyover migliorato in Mappe. Personalizzazione delle presentazioni in Foto. Link alle sezioni in Note. Hotspot personale più efficiente su tutti i dispositivi. Note stilizzate da account Calendario di terze parti. Centro di Controllo migliorato in visionOS. Supporto a perimenopausa e menopausa nell’app Salute. Barra dei menu persistente opzionale su iPad. La schermata di blocco resta accesa in modo coerente durante lo scorrimento delle notifiche. Trasferimenti AirDrop più rapidi. Canvas adattivo alla modalità scura in Freeform. Opzioni di condivisione più flessibili in Dov’è. Raccolta “Catturate da me” in Foto. Widget extra-large in iOS. Invio automatico dei messaggi non riusciti. Salvataggio di qualsiasi presentazione come video in Foto. Prestazioni delle web app più rapide in Safari. Scadenza degli Album condivisi. Caricamento più rapido delle tastiere emoji e adesivi. GymKit su iPhone e Apple Watch. App Podcast ridisegnata per tvOS. App Dov’è consolidata in watchOS. Precisione della distanza migliorata durante gli allenamenti su tapis roulant. Miglioramenti all’interfaccia di Dov’è. Digitazione Cháizi. Anteprime più ricche dei link di collaborazione iCloud. Gestione energetica Bluetooth migliorata. Richieste di accesso per elementi condivisi tramite iCloud. Supporto touch ampliato in Sidecar. Riconoscimento del testo più rapido in foto e documenti. Supporto al mirroring Mac in risoluzione 5K. Scorrimento più fluido in Calendario. Animazioni e grafica più fluide in Safari. Pagine artista rinnovate in Apple Music. Ricerca all’interno degli show in Podcast. Blocco e tap per visualizzare e rispondere alle notifiche in visionOS. Direzione di navigazione e precisione GPS migliorate in CarPlay. Suggerimenti intelligenti per lingua e configurazione della tastiera. Avvio più rapido degli allenamenti nell’app Allenamento. Liquid Glass aggiornato. Volume allarme indipendente. Cambio fotocamera più fluido durante lo zoom nei video. Apertura più rapida delle estensioni app in watchOS. Attività recente negli Album condivisi. Miglioramenti agli aggiornamenti delle Mappe offline. Qualità FaceTime migliorata con connessioni instabili. Conteggio passi sincronizzato nelle app Salute e Fitness. Equalizzazione personalizzata per AirPods. Riproduzione multimediale più rapida in watchOS. Indicizzazione più rapida di comandi rapidi e azioni in Spotlight. Controllo grammaticale multilingue. Caricamento più rapido dei nuovi scatti in Foto. Copia e incolla come Markdown in Note. Editor di Comandi ridisegnato. Invio continuo di foto, video e testi in Messaggi. Salvataggio di un fotogramma video come foto. Gestione JavaScript più rapida in Safari. Scelta di un animale specifico in Foto casuali. Modifica di più eventi Calendario. Sveglie consapevoli delle festività in Cina. Indicizzazione della ricerca più affidabile in Mail. Ridimensionamento delle app iPhone in iPadOS. Reazioni con qualsiasi emoji negli Album condivisi. QuickPath e suggerimenti di digitazione per tastiera vietnamita VNI. Icone aggiornate nella barra dei menu. Suggerimenti di punteggiatura durante la digitazione in cinese. Notifiche consolidate per più Tapback in Messaggi. Icone app aggiornate. Visualizzazione simultanea dei flussi da videocamere compatibili nell’app Casa. Griglia app dinamica in watchOS. Nomi delle app nella barra di stato di iPad. Partecipazione agli Album condivisi iCloud da Android e Windows. Calendari alternativi per l’India con supporto al fuso orario attuale durante i viaggi. Barre strumenti uniformi. Miniature mostrate per media scaricati parzialmente in Messaggi. Ridimensionamento delle app in Duplicazione iPhone. Ricerca delle conversazioni in Messaggi per numero di telefono o soprannome del contatto. Inviti più semplici negli Album condivisi. Cartelle collaborative in Freeform. Formattazione elenco migliorata in Mail. Valutazioni a stelle in Foto. Raggi degli angoli più coerenti. Selezione carta e gestione pagamenti più semplici con Apple Pay. Automazioni per screenshot e notifiche in Comandi. Rilevamento acqua più efficiente su Apple Watch. Widget Auto parcheggiata di Mappe nello Smart Stack. Scoperta più rapida dei destinatari AirDrop. Scheduler CPU ottimizzato. Ridimensionamento automatico e ripristino delle colonne. Ricerca di foto e video usando metadati aggiuntivi. Affidabilità migliorata di CarPlay wireless. Espansione linguistica della lista della spesa in Promemoria. Scorrimento più fluido tra le pagine della schermata Home. Ricerca con risultati più piacevoli per foto di persone e animali in Foto. Conversione migliorata da scritture fonetiche come Pinyin e Kana durante la digitazione in cinese semplificato e giapponese. Scorrimento più fluido nel Centro di Controllo e nella galleria dei controlli. Avvio app più rapido. Più modalità ad alta risoluzione e alto refresh rate per display esterni. Esperienza Fotocamera più facile da raggiungere. Opzione per dare priorità alla sincronizzazione con Foto di iCloud. Salvataggio più semplice delle foto dagli Album condivisi. Accesso più rapido alla barra dei menu in iPadOS. Supporto ai cambi di fuso orario in Sonno. Orientamento delle foto più accurato. Configurazione di Accesso assistito semplificata. Lettura NFC più rapida e affidabile. Apertura più rapida della vista a tutto schermo dal widget Foto. Supporto video DRM in Duplicazione iPhone Linee divisorie in Note. Avvio più rapido della riproduzione Apple Music. Scorrimento più fluido nella galleria widget. Accesso più semplice ai codici di recupero degli Account Apple. Accesso più rapido ai contenuti condivisi su iCloud.com. Avvio rapido con un contatto di recupero. Supporto audio News+ in iPadOS. Opzione per includere foto di sé in Foto casuali. Animazioni più fluide negli articoli di News e Borsa. Trascrizione Live Voicemail per inglese Singapore e giapponese. Animazioni più fluide in Mission Control e Spaces. Luoghi visitati in Mappe disponibili in più luoghi. Rendering più rapido del tab Raccolte in Foto. Ridimensionamento più fluido della pagina iniziale in Safari. Vista selezione in Foto. Rapid Return to Service più rapido. Viste orarie e a 10 giorni aggiornate in Meteo. Attività in tempo reale nella Dynamic Island in landscape. Link di condivisione più accessibile per la collaborazione iCloud. Cambio finestra più rapido in iPadOS. Finestre attive più distinguibili. Configurazione semplificata di Regolazioni tocco in iOS e iPadOS. Miglioramenti ad abbinamento e Handoff per apparecchi acustici MFi. Più viste a schede in Safari su visionOS. Supporto Scribble per hindi e marathi con Apple Pencil. Transizioni più fluide tra Wi-Fi e rete cellulare. Allenamenti Fitness+ per perimenopausa e menopausa. MiniPlayer audio in CarPlay. HDR per l’interfaccia di sistema di macOS. Raccolta Documenti d’identità in Foto. Precisione migliorata del badge non letti in Mail. Configurazione proattiva della chiave auto. Ricerca in linguaggio naturale per percorsi in Mappe. Archiviazione più affidabile delle videocamere HomeKit. Contesto a schermo per suggerimenti di digitazione più pertinenti in cinese e giapponese. Aggiunta più rapida degli scatti recenti in Messaggi. Aggiornamenti in tempo reale dei widget quando l’app è aperta. Tracciamento ordini in Wallet disponibile in Australia e Canada. Entrata e uscita più rapide dalle modalità Accesso assistito e Accesso guidato. Supporto alla condivisione media da app di terze parti. Supporto linguistico ampliato per la categorizzazione automatica in Promemoria. Creazione più rapida degli account utente in macOS. Dettagli degli eventi Calendario semplificati. Sottotitoli live FaceTime per cinese tradizionale. Nuovi suggerimenti Smart Stack in watchOS. Avvio più rapido dell’upload su Foto di iCloud

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