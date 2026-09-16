Apple rilascia la prima beta di iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e macOS 27.2 – TUTTE LE NOVITÀ

TLDR Riassumi

A soli due giorni dal rilascio pubblico di iOS 27, Apple ha già aperto il nuovo ciclo di beta con iOS 27.2 e gli altri sistemi operativi, ora disponibili per gli sviluppatori.

iOS 27.2 beta 1 è disponibile esclusivamente per gli sviluppatori e, trattandosi della prima versione di test, non è consigliabile installarla sull’iPhone utilizzato quotidianamente.

La versione finale potrebbe arrivare già nel corso di ottobre, visto che Apple ha fissato proprio per quel mese l’espansione di Siri AI in nuove lingue, ma al momento non esiste ancora una data ufficiale.

iOS 27.2 porta diverse novità, alcune delle quali annunciate durante la WWDC e non presenti nell’attuale versione pubblica di iOS 27.

Debutta la nuova app Salute

La novità più importante di questa prima beta è la nuova versione dell’app Salute mostrata da Apple durante l’evento di settembre.

L’interfaccia introduce due nuove sezioni principali, Insights e Longevity.

Insights utilizza Apple Intelligence per analizzare i dati raccolti da iPhone e Apple Watch e mostrare informazioni più immediate su sonno, attività, parametri vitali, fitness e Readiness, mentre Longevity prova a offrire una lettura più ampia dello stato di salute nel lungo periodo.

All’interno di Longevity troviamo anche Health Age, che confronta parametri come VO2 max, frequenza cardiaca a riposo, HRV e sonno con l’età anagrafica dell’utente.

Apple sta inoltre preparando valutazioni da effettuare direttamente a casa utilizzando fotocamera dell’iPhone e Apple Watch per analizzare equilibrio, forza, flessibilità, movimento e VO2 max

C’è però una precisazione importante: Apple sta utilizzando iOS 27.2 beta per testare questa nuova esperienza, ma le note per gli sviluppatori indicano che la nuova app Salute non dovrebbe essere inclusa nella prima versione pubblica di iOS 27.2. Il rollout completo è previsto più avanti nel corso dell’anno e partirà inizialmente in inglese negli Stati Uniti.

Siri AI impara cinque nuove lingue

iOS 27.2 beta 1 amplia anche il supporto linguistico della nuova Siri AI.

Oltre all’inglese, ora sono disponibili:

francese

giapponese

coreano

portoghese

spagnolo

Apple aveva già anticipato che queste lingue sarebbero arrivate nel mese di ottobre e la loro comparsa nella prima beta di iOS 27.2 conferma che l’aggiornamento sarà probabilmente parte di questo rollout

Per gli utenti italiani cambia poco nell’immediato. Siri AI non è ancora disponibile su iPhone nell’Unione Europea, indipendentemente dalla lingua selezionata. Apple ha confermato che il blocco europeo riguarda iOS, iPadOS e watchOS, mentre la situazione è diversa sul Mac.

Dual Capture arriva anche nelle chiamate FaceTime di gruppo

Tra le altre novità troviamo Dual Capture nelle chiamate FaceTime di gruppo.

La funzione consente di utilizzare contemporaneamente più fotocamere dell’iPhone durante una videochiamata, portando anche all’interno di FaceTime alcune delle possibilità introdotte da Apple con la generazione iPhone 18.

Sarà più facile trasferire i dati da una vecchia app

A partire da iOS 27.2, gli sviluppatori potranno offrire agli utenti un metodo per trasferire dati e impostazioni da un’app esistente alla sua sostituta. Sebbene non sia una pratica comune, a volte gli sviluppatori ritirano un’app esistente lanciandone una nuova al suo posto, costringendo gli utenti a passare a un’applicazione distinta.

Anche se la maggior parte degli sviluppatori cerca di rendere questa transizione il più fluida possibile, la migrazione può comunque richiedere un certo impegno da parte dell’utente, in particolare quando sono coinvolti dati non archiviati sul cloud.

Con iOS 27.2, Apple affronta il problema introducendo una procedura di migrazione gestita dal sistema, in grado di trasferire i dati e le impostazioni supportate di un’app verso la sua sostituta designata prima di eliminare l’app originale.

Va precisato che la funzionalità sembra limitata ai casi in cui uno sviluppatore sostituisce una propria app con un successore designato, anziché riguardare la migrazione di dati tra app di sviluppatori diversi. (9to5Mac)

Profili nell’app Apple TV su iPhone

Anche l’app Apple TV guadagna finalmente il supporto ai profili utente direttamente su iPhone.

La funzione permette di separare cronologia, suggerimenti e contenuti tra più persone che utilizzano lo stesso account familiare, rendendo l’esperienza più simile a quella delle altre grandi piattaforme streaming.

Piccole modifiche riguardano anche Podcast, dove “Up Next” diventa “New Episodes” e la sezione Continue Playing viene spostata più in alto, mentre Apple Music modifica leggermente l’uso dei colori dell’icona all’interno dell’interfaccia.

iPhone ricorderà anche gli anniversari durante una chiamata

Una delle piccole aggiunte più curiose riguarda Call Context, la funzione di iOS 27 che può già mostrare informazioni utili quando si effettua una telefonata, ad esempio il numero di una prenotazione presente in una mail oppure un compleanno.

Con iOS 27.2 la funzione viene estesa anche agli anniversari salvati nella scheda di un contatto.

Se si chiama quella persona proprio nel giorno indicato (ad esempio, l’anniversario di matrimonio), iPhone mostrerà un promemoria per evitare la classica dimenticanza dell’ultimo secondo.

App Tracking Transparency

Secondo le note di rilascio fornite da Apple Apple, App Tracking Transparency prevede ora un avviso alternativo ed esteso per gli utenti dell’UE, oltre alla riproposizione della richiesta su base annuale. Questo avviso alternativo è obbligatorio per gli utenti in Francia, Germania, Italia, Polonia e Romania.

In Cina arriva una cancellazione ancora più profonda dei dati

Nel codice di iOS 27.2 è comparsa anche una nuova opzione che permette di sovrascrivere completamente la memoria dell’iPhone con dati vuoti dopo l’inizializzazione del dispositivo.

Normalmente iPhone protegge i dati tramite crittografia e, quando viene inizializzato, elimina le chiavi necessarie a leggerli rendendo i contenuti precedenti crittograficamente inaccessibili.

La nuova modalità effettua invece una vera sovrascrittura dell’intero spazio di archiviazione, compresa la memoria inutilizzata.

Al momento la funzione sembra destinata esclusivamente agli iPhone venduti in Cina, per rispettare un nuovo standard locale sulla cancellazione dei dati che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. (9to5mac.com)

Apple avverte inoltre che la procedura richiederà più tempo e potrebbe incidere sulla durata della memoria flash.

Arriva anche macOS 27.2 beta 1

Apple ha avviato contemporaneamente i test di macOS 27.2 Golden Gate beta 1.

Per ora non sono emerse novità paragonabili a quelle di iOS, ma l’aggiornamento dovrebbe accompagnare l’espansione linguistica di Siri AI con francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo.

Sul Mac il discorso è particolarmente interessante perché, a differenza di iPhone e iPad, Siri AI è disponibile anche nell’Unione Europea sui computer compatibili.

Restano inoltre da recuperare due funzioni annunciate da Apple ma eliminate poco prima del rilascio di macOS 27: i suggerimenti intelligenti nelle conversazioni di Messaggi e la possibilità per Password di sostituire automaticamente una credenziale compromessa. Non ci sono ancora conferme che siano tornate nella beta 27.2.

Beta anche per iPad, Apple Watch e Apple TV

Insieme a iOS e macOS, Apple ha distribuito anche iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2 beta 1.

Al momento, però, non sono state individuate novità significative tali da meritare particolare attenzione, e queste release sembrano soprattutto accompagnare il nuovo ciclo di sviluppo avviato oggi.

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