WhatsApp consentirà di avere fino a tre account sullo stesso iPhone

TLDR Riassumi

Dopo aver introdotto il supporto nativo per due account all’interno della stessa applicazione, WhatsApp starebbe già lavorando per gestire fino a tre account contemporaneamente senza effettuare logout e senza ricorrere a un secondo smartphone.

La novità è stata individuata da WABetaInfo analizzando WhatsApp beta per iOS 26.37.10.15 e, almeno per il momento, risulta ancora in fase di sviluppo interno. Non è quindi disponibile neppure agli utenti iscritti al programma beta tramite TestFlight e WhatsApp non ha ancora comunicato quando inizieranno i test pubblici.

Il funzionamento dovrebbe rimanere praticamente identico a quello già utilizzato per il multi-account attuale: all’interno delle impostazioni sarà presente l’elenco dei profili configurati e, una volta raggiunti due account, continuerà a comparire l’opzione per aggiungerne un altro.

Ogni profilo mostrerà nome, foto e numero di telefono, mentre un segno di spunta permetterà di capire immediatamente quale account è attualmente attivo. Il passaggio da un numero all’altro avverrà quindi direttamente dall’app, senza dover effettuare nuovamente l’accesso ogni volta.

La cosa più importante è che i tre account rimarranno completamente indipendenti: cronologia delle conversazioni, notifiche, impostazioni della privacy, backup e contenuti multimediali saranno gestiti separatamente. Anche le notifiche continueranno ad arrivare dagli account non attivi, indicando a quale profilo appartiene il nuovo messaggio.

È una soluzione particolarmente comoda per chi utilizza un numero personale e due numeri dedicati al lavoro, ma anche per chi fino a oggi era costretto a utilizzare WhatsApp Business o un secondo dispositivo soltanto per tenere separati più account.

Come accennato prima, la funzione non è ancora disponibile ai beta tester e questo lascia pensare che servirà ancora del tempo prima del rilascio su App Store, visto che WhatsApp dovrà prima attivarla nelle versioni beta, raccogliere eventuali feedback e soltanto successivamente procedere con una distribuzione più ampia.

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