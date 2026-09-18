Cambiare la batteria di iPhone 18 Pro fuori garanzia costerà di più

TLDR Riassumi

Con l’arrivo di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, Apple ha ritoccato verso l’alto anche il costo necessario per sostituire la batteria fuori garanzia, visto che, per entrambi i nuovi modelli, la sostituzione della batteria costa 149 euro.

Il prezzo è una stima per un intervento effettuato direttamente da Apple fuori garanzia e il costo definitivo viene confermato dopo l’ispezione del dispositivo.

Il confronto con la generazione precedente conferma quindi che l’aumento americano non è limitato agli Stati Uniti.

Nel 2025 il listino italiano prevede:

iPhone 17 Pro: 135 euro

iPhone 17 Pro Max: 135 euro

Con la nuova generazione si passa invece a:

iPhone 18 Pro: 149 euro

iPhone 18 Pro Max: 149 euro

L’aumento è quindi di 14 euro, pari a poco più del 10%. Per riferimento, il prezzo di 135 euro era stato introdotto sui modelli Pro più recenti e si applica anche a iPhone 16 Pro e Pro Max.

Ovviamente, la cifra riguarda la sostituzione fuori garanzia, mentre un problema riconducibile a un difetto coperto dalla garanzia segue condizioni differenti.

Tra l’altro, quest’anno Apple ha aumentato anche la capacità delle batterie, soprattutto sul modello Max e, grazie alle schede energetiche europee pubblicate direttamente da Apple conosciamo finalmente i valori ufficiali: iPhone 18 Pro ha una batteria da 4.056 mAh, contro i 3.988 mAh di iPhone 17 Pro. L’incremento è quindi piuttosto contenuto, circa 1,7%.

Molto più evidente il salto su iPhone 18 Pro Max, che passa dai 4.823 mAh della precedente generazione a 5.391 mAh. Apple dichiara infatti per il nuovo modello fino a 43 ore di riproduzione video, sei ore in più rispetto al 17 Pro Max.

Il discorso cambia per chi dispone di AppleCare+, visto che Apple specifica che la batteria viene sostituita senza costi aggiuntivi quando la sua capacità scende al di sotto dell’80% di quella originale e il dispositivo rispetta le condizioni previste dal piano.

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