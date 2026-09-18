WhatsApp cambia su iPhone: trovare un vecchio messaggio diventa più semplice

TLDR Riassumi

Dopo un breve periodo di test, WhatsApp sta distribuendo su iPhone una un nuovo pulsante che permette di avviare la ricerca direttamente all’interno della chat, senza dover passare prima dalla schermata con le informazioni del contatto o del gruppo.

La novità è stata individuata da WABetaInfo con WhatsApp per iOS 26.36.74, disponibile su App Store, anche se il rollout è graduale e questo significa che non tutti gli utenti la vedranno immediatamente.

Fino a oggi cercare qualcosa all’interno di una conversazione su iPhone richiedeva qualche passaggio di troppo, visto che bisognava aprire la chat, toccare il nome del contatto o del gruppo nella parte superiore dello schermo, selezionare Cerca e soltanto a quel punto tornare alla conversazione per inserire la parola desiderata.

Con il nuovo aggiornamento, scorrendo verso l’alto all’interno di una conversazione compare un pulsante dedicato alla ricerca nella parte superiore dello schermo, appena sotto la barra di navigazione. Basta toccarlo per inserire una parola o una frase e visualizzare immediatamente i messaggi corrispondenti, senza uscire dalla chat.

La funzione di ricerca in sé non cambia, quindi chi la utilizza già non dovrà imparare un nuovo sistema. Cambia semplicemente il modo di raggiungerla, con un passaggio decisamente più veloce.

La nuova scorciatoia non riguarda soltanto le conversazioni individuali, visto che WABetaInfo conferma che sarà disponibile anche all’interno delle chat di gruppo e dei Canali WhatsApp, mantenendo praticamente lo stesso comportamento in tutti e tre i casi.

La distribuzione è già iniziata con WhatsApp per iOS 26.36.74, ma la funzione dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.

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