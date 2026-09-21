iPhone 18 Pro, alcuni utenti segnalano problemi con Face ID e riavvii improvvisi

A pochi giorni dall’arrivo nei negozi di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, stanno emergendo alcune segnalazioni relative al nuovo sistema Face ID.
Il problema più curioso riguarda l’autenticazione biometrica all’interno delle app protette: in alcuni casi, quando Face ID non riesce a riconoscere il volto e viene effettuato un secondo tentativo, l’iPhone si blocca completamente per alcuni secondi e successivamente si riavvia mostrando il logo Apple.
9to5Mac è riuscita a riprodurre il bug su almeno un iPhone 18 Pro europeo, un dettaglio che rende meno probabile l’ipotesi di un problema isolato legato a una singola unità. Le segnalazioni su Reddit descrivono lo stesso comportamento soprattutto durante l’apertura di app protette, Password, schede private di Safari o applicazioni che utilizzano Face ID per il login.
Va segnalato che il crash non sembra manifestarsi normalmente durante lo sblocco dalla schermata di blocco.
Il problema viene invece segnalato soprattutto quando il Face ID viene richiamato all’interno di un’applicazione e il primo riconoscimento fallisce. In alcuni casi il telefono smette di rispondere completamente al tocco prima di riavviarsi.
Non tutti gli utenti riescono comunque a riprodurre il comportamento e, al momento, non è possibile stabilire quanto sia realmente diffuso.
Sono emerse anche segnalazioni differenti. Alcuni possessori ricevono il messaggio “Face ID non disponibile” già durante la configurazione iniziale, mentre altri sostengono che l’opzione “Richiedi attenzione per Face ID” non venga sempre rispettata correttamente, permettendo occasionalmente lo sblocco anche senza guardare direttamente il dispositivo.
Si tratta quindi probabilmente di problemi distinti, e non necessariamente della stessa causa.
Al momento, però, non esiste alcuna prova che il problema sia hardware. Anzi, il fatto che il crash venga innescato da una sequenza software molto precisa fa pensare soprattutto a un bug di iOS 27 o del firmware che gestisce Face ID.
Apple non ha ancora riconosciuto pubblicamente il problema.
Immagine generata con IA