WhatsApp migliora ancora su Apple Watch con una novità

TLDR Riassumi

WhatsApp continua a rendere la sua app per Apple Watch sempre meno dipendente dall’iPhone e questa volta interviene utilizzata continuamente nelle conversazioni: le reazioni ai messaggi.

Dopo aver introdotto inizialmente soltanto sei emoji predefinite, Meta sta infatti distribuendo la possibilità di scegliere qualsiasi emoji disponibile su watchOS direttamente dal polso, evitando quindi di dover prendere l’iPhone ogni volta che la reazione desiderata non compare tra quelle suggerite. La novità è stata individuata da WABetaInfo ed è già in fase di rollout, anche se come spesso accade con WhatsApp potrebbe servire qualche settimana prima che raggiunga tutti gli utenti.

Il funzionamento rimane molto simile a quello attuale: tenendo premuto un messaggio continuano a comparire le sei reazioni rapide, utili quando si vuole rispondere in pochi secondi, ma adesso è presente anche un comando che permette di aprire il selettore completo delle emoji.

Nella parte superiore vengono mostrate quelle utilizzate di recente, mentre più in basso la libreria è suddivisa in otto categorie: faccine, natura, cibo, attività, viaggi, oggetti, simboli e bandiere. Si può quindi scorrere l’elenco direttamente sul piccolo display di Apple Watch e scegliere la reazione desiderata senza passare dall’iPhone.

Dal punto di vista del destinatario non cambia nulla: una reazione inviata dall’orologio viene visualizzata esattamente come quella aggiunta dall’app WhatsApp su iPhone.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.