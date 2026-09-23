Apple amplia il supporto RAW su iPhone, iPad e Mac: aggiunte altre 11 fotocamere

Apple ha aggiornato la lista ufficiale delle fotocamere digitali compatibili con il supporto RAW integrato nei suoi sistemi operativi, aggiungendo altri 11 modelli.
Con l’aggiornamento, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate e visionOS 27 supportano ora i formati RAW di 562 fotocamere digitali. Apple offre inoltre un supporto di base ai file DNG anche quando provengono da modelli non presenti esplicitamente nell’elenco.
I nuovi modelli aggiunti sono:
- Fujifilm FinePix F600EXR
- Fujifilm FinePix HS20EXR
- Fujifilm XF1
- OM SYSTEM PEN
- Panasonic Lumix DMC-FZ45
- Phase One IQ150
- Phase One IQ160
- Phase One IQ260
- Phase One IQ3 100MP Trichromatic
- Phase One iXG 100MP
- Phase One iXH 150MP
L’aggiunta riguarda quindi prodotti molto differenti tra loro, comprese alcune fotocamere Fujifilm e Panasonic più datate e diversi sistemi professionali Phase One ad altissima risoluzione.
Cosa significa il supporto RAW di Apple
Il vantaggio è soprattutto per fotografi e professionisti che utilizzano dispositivi Apple nel proprio flusso di lavoro.
Il supporto RAW a livello di sistema permette infatti alle applicazioni compatibili di aprire e interpretare direttamente i file prodotti dalla fotocamera, senza dover necessariamente attendere un decoder proprietario specifico all’interno di ogni singola app.
Rispetto a JPEG e ad altri formati già elaborati, un file RAW conserva una quantità molto maggiore di informazioni provenienti direttamente dal sensore, lasciando più margine per intervenire successivamente su esposizione, colore, bilanciamento del bianco, recupero di luci e ombre.
Apple afferma inoltre che iOS 27 e gli altri sistemi operativi usciti da poco includono una gestione RAW migliorata, con maggiore dettaglio, riduzione del rumore più efficace e maggiore flessibilità nell’editing all’interno delle app compatibili.
Tutto questo non è da confondere con Apple ProRAW, il formato utilizzato direttamente dagli iPhone compatibili, che combina le informazioni tipiche di un RAW con parte dell’elaborazione fotografica di Apple.