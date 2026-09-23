Apple amplia il supporto RAW su iPhone, iPad e Mac: aggiunte altre 11 fotocamere

Apple amplia il supporto RAW nativo su iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 e visionOS 27 aggiungendo altre 11 fotocamere digitali.

Rimuovi pubblicità
Ascolta l'articolo
TLDR Riassumi

azioni apple

Aggiungi iPhoneItalia come Fonte preferita su Google

Apple ha aggiornato la lista ufficiale delle fotocamere digitali compatibili con il supporto RAW integrato nei suoi sistemi operativi, aggiungendo altri 11 modelli.

Con l’aggiornamento, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate e visionOS 27 supportano ora i formati RAW di 562 fotocamere digitali. Apple offre inoltre un supporto di base ai file DNG anche quando provengono da modelli non presenti esplicitamente nell’elenco.

I nuovi modelli aggiunti sono:

Rimuovi pubblicità

  • Fujifilm FinePix F600EXR
  • Fujifilm FinePix HS20EXR
  • Fujifilm XF1
  • OM SYSTEM PEN
  • Panasonic Lumix DMC-FZ45
  • Phase One IQ150
  • Phase One IQ160
  • Phase One IQ260
  • Phase One IQ3 100MP Trichromatic
  • Phase One iXG 100MP
  • Phase One iXH 150MP

L’aggiunta riguarda quindi prodotti molto differenti tra loro, comprese alcune fotocamere Fujifilm e Panasonic più datate e diversi sistemi professionali Phase One ad altissima risoluzione.

Cosa significa il supporto RAW di Apple

Il vantaggio è soprattutto per fotografi e professionisti che utilizzano dispositivi Apple nel proprio flusso di lavoro.

Il supporto RAW a livello di sistema permette infatti alle applicazioni compatibili di aprire e interpretare direttamente i file prodotti dalla fotocamera, senza dover necessariamente attendere un decoder proprietario specifico all’interno di ogni singola app.

Rispetto a JPEG e ad altri formati già elaborati, un file RAW conserva una quantità molto maggiore di informazioni provenienti direttamente dal sensore, lasciando più margine per intervenire successivamente su esposizione, colore, bilanciamento del bianco, recupero di luci e ombre.

Rimuovi pubblicità

Apple afferma inoltre che iOS 27 e gli altri sistemi operativi usciti da poco includono una gestione RAW migliorata, con maggiore dettaglio, riduzione del rumore più efficace e maggiore flessibilità nell’editing all’interno delle app compatibili.

Tutto questo non è da confondere con Apple ProRAW, il formato utilizzato direttamente dagli iPhone compatibili, che combina le informazioni tipiche di un RAW con parte dell’elaborazione fotografica di Apple.

Prodotti consigliati

Apple Pencil Pro: strumenti evoluti, precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e alla...
Apple Pencil Pro: strumenti evoluti, precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e alla...
−13%
−13%
149,00 129,00 €
Vedi offerta
Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro standard, 256 GB, Wi-Fi, fotocamere frontale e...
Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro standard, 256 GB, Wi-Fi, fotocamere frontale e...
Offerta: 1.509,99 €
Vedi offerta
In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
Offerte Amazon di oggi