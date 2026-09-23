Shazam si aggiorna su iPhone: nuova icona e nuovi sticker per iMessage

Apple aggiorna Shazam su iPhone con una nuova icona dal look più traslucido e una nuova collezione di sticker.

Rimuovi pubblicità
Ascolta l'articolo
TLDR Riassumi

Aggiungi iPhoneItalia come Fonte preferita su Google

Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Shazam per iPhone, introducendo alcune piccole novità estetiche e nuovi contenuti da utilizzare nelle conversazioni.

La modifica più importante visibile riguarda l’icona dell’app, che mantiene il classico simbolo di Shazam ma adotta ora un aspetto leggermente più traslucido, maggiormente coerente con il linguaggio grafico utilizzato da Apple nelle ultime versioni di iOS.

L’altra novità riguarda una nuova collezione di sticker utilizzabile direttamente all’interno di Messaggi.

Rimuovi pubblicità

Per trovarli basta aprire una conversazione, premere il pulsante “+”, selezionare Sticker e successivamente scegliere l’icona di Shazam.

Gli sticker non sono limitati a iMessage e possono essere utilizzati anche durante le videochiamate FaceTime e nelle altre applicazioni che consentono di accedere alla tastiera Emoji e agli sticker di iOS.

Non è la prima volta che Shazam sperimenta questa funzione, visto che Apple aveva introdotto gli sticker nell’app già alla fine di luglio, inizialmente con una collezione esclusiva ispirata all’album “petal” di Ariana Grande.

Prodotti consigliati

Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro...
Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro...
Offerta: 579,00 €
Vedi offerta
Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5' con ProMotion fino a 120Hz...
Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz...
Offerta: 929,00 €
Vedi offerta
Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro...
Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro...
−22%
−22%
579,00 450,00 €
Vedi offerta
Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro...
Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro...
−15%
−15%
579,00 495,00 €
Vedi offerta
In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
Offerte Amazon di oggi