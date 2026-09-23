Shazam si aggiorna su iPhone: nuova icona e nuovi sticker per iMessage

TLDR Riassumi

Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Shazam per iPhone, introducendo alcune piccole novità estetiche e nuovi contenuti da utilizzare nelle conversazioni.

La modifica più importante visibile riguarda l’icona dell’app, che mantiene il classico simbolo di Shazam ma adotta ora un aspetto leggermente più traslucido, maggiormente coerente con il linguaggio grafico utilizzato da Apple nelle ultime versioni di iOS.

L’altra novità riguarda una nuova collezione di sticker utilizzabile direttamente all’interno di Messaggi.

Per trovarli basta aprire una conversazione, premere il pulsante “+”, selezionare Sticker e successivamente scegliere l’icona di Shazam.

Gli sticker non sono limitati a iMessage e possono essere utilizzati anche durante le videochiamate FaceTime e nelle altre applicazioni che consentono di accedere alla tastiera Emoji e agli sticker di iOS.

Non è la prima volta che Shazam sperimenta questa funzione, visto che Apple aveva introdotto gli sticker nell’app già alla fine di luglio, inizialmente con una collezione esclusiva ispirata all’album “petal” di Ariana Grande.

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