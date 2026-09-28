iPhone Duo, il codice Apple svela nuove funzioni mai annunciate

A poche settimane dal lancio di iPhone Duo previsto per il 23 ottobre, emergono nuovi dettagli su alcune funzioni che Apple non aveva ancora annunciato ufficialmente.
Secondo quanto scoperto dal leaker pdfu all’interno del codice Apple, la modalità StandBy di iPhone Duo includerà diverse schermate aggiuntive rispetto a quelle mostrate durante la presentazione.
Nello specifico, il codice fa riferimento a cinque nuove modalità:
- Home Camera
- Home Modular
- Flow
- Fade
- Snoopy
Home Camera permetterebbe di visualizzare il feed di una singola videocamera oppure una griglia con più videocamere, mentre Home Modular dovrebbe consentire di creare controlli personalizzati per la casa intelligente.
Per Flow si parla invece di una sorta di arte dinamica e reattiva, mentre al momento non ci sono dettagli precisi su Fade. Infine, la modalità Snoopy dovrebbe richiamare lo stile del celebre salvaschermo già visto su tvOS.
Ricordiamo che, grazie al suo design pieghevole, iPhone Duo potrà essere utilizzato in diverse configurazioni, tra cui quella “standing”, particolarmente adatta proprio alla modalità StandBy.
Una delle differenze più interessanti rispetto agli altri iPhone è che su iPhone Duo StandBy potrà essere utilizzato anche quando il dispositivo non è in carica.
Le nuove schermate si aggiungeranno a quelle già mostrate da Apple, tra cui Analog, Digital, Classic Calendar, Weather, Photos, Memories, Shared Albums e Modular.