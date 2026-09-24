Qualcomm rinnova l’accordo con Apple, niente più modem proprietari?

TLDR Riassumi

Qualcomm e Apple hanno rinnovato il loro accordo per la licenza dei brevetti, con effetto a partire dal 1° aprile 2027, ma il rinnovo riguarda esclusivamente la licenza dei brevetti Qualcomm ed è separato dall’accordo che prevede la fornitura di modem cellulari ad Apple fino ai dispositivi lanciati nel 2026.

Questo significa che il passaggio di Apple verso sempre più modem progettati internamente dovrebbe proseguire senza cambiamenti.

Tra gli ultimi modelli, soltanto la versione statunitense di iPhone 18 Pro Max utilizza ancora un modem Qualcomm, visto che iPhone 18 Pro, iPhone Duo e le versioni internazionali di iPhone 18 Pro Max utilizzano invece il modem Apple C2.

Ricordiamo che Apple e Qualcomm avevano raggiunto un accordo nel 2019 dopo una lunga disputa legale e l’intesa prevedeva inizialmente sei anni di licenza, successivamente estesi fino al 31 marzo 2027.

Secondo Reuters, era prevista anche un’ulteriore opzione di proroga di due anni, il nuovo accordo potrebbe quindi arrivare fino al 31 marzo 2029, anche se Qualcomm non ha confermato ufficialmente la durata.

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