Apple presenta HomePod mini 2

TLDR Riassumi

Apple ha presentato ufficialmente HomePod mini 2, seconda generazione del suo speaker compatto che arriva con un nuovo chip, un’esperienza audio più evoluta e diverse funzioni pensate per integrarlo ancora di più all’interno della casa Apple.

Arriva il chip S10

Uno degli aggiornamenti più importanti riguarda il passaggio al nuovo chip Apple S10, che permette a HomePod mini 2 di utilizzare un sistema di audio computazionale più evoluto.

Lo speaker analizza la musica in tempo reale per ottimizzare gamma dinamica, intensità sonora e resa acustica, mantenendo il classico suono a 360 gradi che ha caratterizzato la prima generazione.

Resta possibile utilizzare due HomePod mini in configurazione stereo oppure creare un sistema multiroom, ma Apple ha aggiunto una possibilità completamente nuova: collegare quattro HomePod mini 2 a una Apple TV 4K di quarta generazione per creare un sistema surround. In questa configurazione Apple TV riconosce automaticamente la posizione dei quattro altoparlanti nella stanza e calibra timing e livelli audio in base all’ambiente.

HomePod mini diventa anche uno speaker per Mac

HomePod mini 2 può essere impostato come altoparlante predefinito del Mac, utilizzandolo non soltanto per musica e film, ma anche per videogiochi e chiamate FaceTime.

La funzione è disponibile sui Mac dotati di Wi-Fi 6E o successivo e può essere utilizzata sia con un singolo HomePod mini sia con una coppia stereo.

Sound Glow fa illuminare HomePod con la musica

Una delle novità più visibili si chiama Sound Glow. La superficie superiore di HomePod mini può ora illuminarsi e pulsare seguendo la musica in tempo reale, reagendo alle basse e alte frequenze. Anche la copertina dell’album può influenzare colori e animazioni, creando un effetto luminoso diverso per ogni brano.

Apple ha inoltre previsto animazioni dedicate ai soundscape, ad esempio quello della pioggia, per utilizzare HomePod mini anche come elemento ambientale e rilassante all’interno della stanza.

Sempre più importante per la smart home Apple

HomePod mini 2 continua naturalmente a funzionare come hub per la casa, permettendo di controllare accessori, automazioni e scene attraverso Siri o l’app Casa.

Lo speaker può inoltre riconoscere il suono degli allarmi di fumo o monossido di carbonio e inviare una notifica su iPhone, iPad o Apple Watch.

Interessante anche l’integrazione con la nuova Apple Home Collection, che comprenderà videocamere, campanelli e altri accessori smart home. HomePod mini 2 potrà sfruttare anche il riconoscimento del volto per annunciare chi si trova davanti alla porta.

Apple Home Collection inizierà ad arrivare da dicembre, mentre alcuni accessori saranno disponibili all’inizio del 2027. Le funzioni più avanzate richiederanno un hub compatibile come HomeView, HomePod o Apple TV.

Prezzo e disponibilità in Italia

HomePod mini 2 può essere preordinato da oggi in Italia nelle colorazioni rosa, verde, blu, bianco e mezzanotte, con disponibilità nei negozi dal 30 ottobre.

Il prezzo è di 169 euro.

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