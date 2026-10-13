Nuova Apple TV 4K con A19 e Siri AI: ecco tutte le novità

TLDR Riassumi

Dopo quattro anni Apple lancia una nuova Apple TV 4K, e lo fa con un modello che esteticamente cambia pochissimo ma che all’interno compie un salto decisamente più importante.

La nuova generazione è stata presentata durante l’appuntamento “Welcome Home” e introduce il chip A19, Siri AI, microfoni integrati per impartire comandi senza telecomando e un nuovo Siri Remote più semplice da ritrovare.

A19 e prestazioni molto più elevate

Apple TV 4K passa dal vecchio A15 Bionic del modello 2022 al nuovo A19. Secondo i dati forniti da Apple, il nuovo chip offre prestazioni CPU fino al 50% superiori e una GPU fino a due volte più veloce rispetto alla generazione precedente.

Una potenza probabilmente eccessiva per il semplice streaming di Netflix o Apple TV, ma molto più interessante pensando ai giochi di Apple Arcade e soprattutto alle nuove funzioni di intelligenza artificiale.

Il nuovo modello dispone inoltre di 128 GB di spazio di archiviazione, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Ethernet e supporto Thread e Matter, rafforzando ulteriormente il ruolo di Apple TV come hub della casa intelligente.

Siri AI

La novità più importante è sicuramente Siri AI, con Apple che ha inserito direttamente nel dispositivo dei microfoni far-field, simili concettualmente a quelli utilizzati dagli HomePod. Significa che non sarà più necessario prendere il Siri Remote e premere un pulsante: basterà pronunciare “Siri” o “Ehi Siri” dal divano.

È una modifica che cambia parecchio il ruolo della Apple TV che da semplice box multimediale diventa sempre più un vero centro di controllo del salotto, capace di rispondere alle richieste vocali e gestire contemporaneamente contenuti e dispositivi della smart home.

Apple TV 4K continuerà infatti a funzionare come hub per accessori HomeKit e Matter, una funzione già centrale nel modello precedente.

Al momento, Siri AI non è però disponibile in Italia.

Un Siri Remote che si fa trovare

Apple ha aggiornato anche il Siri Remote, risolvendo uno di quei piccoli problemi che prima o poi capitano praticamente a tutti: perdere il telecomando tra divano e cuscini.

Il nuovo modello migliora l’integrazione con Dov’è e introduce Precision Finding, rendendo molto più semplice individuare il telecomando quando scompare in casa.

La precedente generazione permetteva già di utilizzare l’iPhone per cercare il Siri Remote, ma il nuovo sistema rende la localizzazione decisamente più precisa.

Apple punta anche sull’home theater

La nuova Apple TV 4K può essere utilizzata insieme a quattro HomePod mini 2 per creare una configurazione surround, ampliando nettamente le possibilità rispetto ai classici abbinamenti stereo degli anni precedenti.

Diventa quindi ancora più evidente la strategia Apple: Apple TV, HomePod mini e il nuovo HomeView non sono più prodotti separati, ma elementi dello stesso ecosistema domestico.

Prezzo e disponibilità in Italia

Apple ha aperto i preordini in Italia, con disponibilità della nuova Apple TV a partire dal 13 novembre. Il prezzo è di 349€

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