La prossima Apple TV sarà potentissima

La prossima Apple TV 4K potrebbe essere un aggiornamento hardware molto più importante del previsto, come confermato da un nuovo riferimento scoperto nel codice Apple dal developer Aaron Perris, che identifica infatti un dispositivo ancora inedito con la sigla AppleTV18,1.
La numerazione utilizzata suggerisce che il nuovo box potrebbe essere equipaggiato con un chip appartenente alla famiglia A19, quindi A19 oppure A19 Pro.
L’attuale Apple TV 4K, presentata nel 2022, utilizza ancora il chip A15 Bionic, quindi il passaggio ad A19 rappresenterebbe un salto di diverse generazioni.
In precedenza si era parlato soprattutto di A17 Pro, scelta già sufficiente per introdurre il supporto alle funzioni di Apple Intelligence, ma con il lungo rinvio del nuovo modello, Apple potrebbe aver deciso di adottare direttamente una piattaforma molto più recente.
A19 sarebbe già un aggiornamento enorme, mentre A19 Pro potrebbe avere ancora più senso se Apple volesse rendere disponibili su Apple TV le funzioni più avanzate della nuova Siri AI, oltre a garantire maggiori prestazioni nei giochi e nelle applicazioni più pesanti.
Il nuovo processore potrebbe inoltre essere accompagnato da una quantità di RAM sensibilmente superiore rispetto agli attuali 4 GB. Alcune indiscrezioni parlano di almeno 8 GB con A19 e potenzialmente 12 GB con A19 Pro, anche se questo dettaglio non è ancora confermato.
Tra le altre novità attese figurano anche il chip wireless N1 progettato da Apple, con supporto alle tecnologie Wi-Fi di nuova generazione, e un possibile Siri Remote aggiornato.
Il quadro suggerisce quindi che Apple non voglia limitarsi a rendere Apple TV più veloce, visto che il dispositivo potrebbe diventare sempre più importante come centro dell’ecosistema domestico, soprattutto con l’arrivo della nuova Siri, del futuro Home Hub e delle nuove funzioni legate alla smart home.
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