Apple TV ci riprova con la regista di CODA: Being Heumann punta agli Oscar

TLDR Riassumi

Apple TV prepara uno dei suoi titoli più importanti della stagione. Being Heumann, il nuovo film diretto da Siân Heder dopo il successo di CODA, arriverà in alcuni cinema selezionati il 6 novembre e sarà disponibile su Apple TV dal 13 novembre. Il film farà inoltre il suo debutto mondiale il 10 settembre come titolo di apertura del Toronto International Film Festival 2026.

La scelta non è casuale. Siân Heder è la regista che ha portato Apple nella storia degli Oscar con CODA, vincitore del premio come Miglior film nel 2022. Con quel risultato, Apple è diventata il primo servizio streaming a conquistare il premio più importante degli Academy Awards.

Being Heumann è tratto da una storia vera e racconta la vita di Judy Heumann, una delle figure più importanti nella lotta per i diritti delle persone con disabilità. Dopo aver contratto la poliomielite da bambina, Heumann ha usato la sedia a rotelle per tutta la vita e si è scontrata fin da subito con un sistema che la considerava un problema più che una persona da includere.

Il film si concentra in particolare sulla sua battaglia politica e civile, culminata anche nelle proteste del 1977 per l’applicazione della Sezione 504 del Rehabilitation Act, una norma fondamentale per garantire accessibilità e protezioni contro la discriminazione.

A interpretare Judy Heumann sarà Ruth Madeley, affiancata da un cast che include anche Mark Ruffalo, Dylan O’Brien, Jon Beavers, Rob Delaney e Ray Fisher.

Per Apple TV, Being Heumann è chiaramente un titolo da stagione premi. Non è un film pensato solo per riempire il catalogo, ma un progetto con ambizione cinematografica e forte potenziale da Oscar. Il legame con CODA è inevitabile: stesso nome alla regia, ancora una storia di inclusione, ancora un racconto umano capace di parlare a un pubblico largo senza perdere profondità.

CODA aveva funzionato proprio per questo. Non era un film costruito per sembrare “importante”, ma una storia semplice, emotiva e molto diretta. Being Heumann sembra muoversi su un terreno diverso, più politico e biografico, ma con la stessa idea di fondo: raccontare una minoranza senza trasformarla in un tema astratto.

Apple affiancherà Being Heumann ad altri film pensati per la prossima corsa agli Oscar, tra cui Tenzing, già indicato come uno dei titoli più ambiziosi della nuova stagione cinematografica della piattaforma.

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