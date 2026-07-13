Apple TV fa il pieno agli Emmy: record di 89 nomination

TLDR Riassumi

Apple TV firma il suo miglior risultato di sempre agli Emmy, ottenendo 89 nomination alla 78ª edizione dei Primetime Emmy Awards. Un numero importante, che conferma quanto la piattaforma sia ormai entrata stabilmente tra i protagonisti della serialità internazionale, non solo con i titoli più conosciuti ma anche con nuove produzioni capaci di imporsi subito nelle categorie principali.

Il dato più interessante è che Apple è candidata sia tra le migliori serie comedy sia tra le migliori serie drammatiche, con titoli come Widow’s Bay, Shrinking, Margo ha problemi di soldi, Pluribus, Slow Horses e Your Friends & Neighbors.

La grande sorpresa è Widow’s Bay, comedy horror ambientata in una cittadina apparentemente tranquilla del New England. La serie ottiene 19 nomination complessive, tra cui Miglior serie comedy, Miglior attore protagonista per Matthew Rhys e diverse candidature nelle categorie dedicate a sceneggiatura, regia e cast. Anche The Guardian segnala Widow’s Bay tra i titoli più forti dell’anno, subito dietro ai grandi nomi della stagione Emmy.

Sul fronte drama, il titolo da tenere d’occhio è Pluribus. La serie creata da Vince Gilligan conquista 18 nomination, inclusa quella come Miglior serie drammatica e la candidatura di Rhea Seehorn come Miglior attrice protagonista. È un risultato pesante, soprattutto perché arriva dopo una prima stagione che ha già dato alla serie un’identità molto forte nel catalogo Apple TV.

Tra le comedy, Shrinking continua a confermarsi uno dei titoli più solidi della piattaforma. La serie ottiene 10 nomination, con candidature per Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams, Michael Urie, Brett Goldstein e Michael J. Fox. Quest’ultima è una delle candidature più emozionanti, perché segna il ritorno dell’attore tra i nominati in una categoria recitativa dopo oltre dieci anni.

Slow Horses porta a casa 9 nomination e conferma la sua continuità agli Emmy, con una nuova candidatura come Miglior serie drammatica e riconoscimenti per Gary Oldman, Jack Lowden e Jonathan Pryce. È una di quelle serie che Apple ha costruito con calma, stagione dopo stagione, fino a farla diventare un punto fermo del catalogo.

Margo ha problemi di soldi debutta invece con 8 nomination, tra cui Miglior serie comedy, Miglior attrice protagonista per Elle Fanning, Miglior attrice non protagonista per Michelle Pfeiffer e Miglior attore non protagonista per Nick Offerman.

Inoltre, Apple riceve candidature importanti anche per i film, con Mr. Scorsese nominato nelle categorie dedicate ai documentari e In viaggio con Eugene Levy nuovamente presente tra le migliori produzioni non-fiction con presentatore.

Il catalogo Apple ottiene inoltre candidature per titoli come Murderbot, Palm Royale, The Morning Show, Fondazione, Monarch: Legacy of Monsters, Smoke – Tracce di fuoco e Il pianeta preistorico: era glaciale. In totale, le nomination riguardano 15 produzioni originali Apple.

Il risultato di Apple arriva in una stagione particolarmente affollata.The Pitt guida il totale delle nomination con 25 candidature, seguita da Hacks con 24 e Widow’s Bay con 19. Questo rende ancora più significativo il piazzamento di Apple, che riesce a competere sia con i grandi ritorni sia con i nuovi titoli più discussi dell’anno.

La cerimonia dei 78º Primetime Emmy Awards si terrà il 14 settembre.

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