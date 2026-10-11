HomeView arriverà dopo Apple TV 4K e HomePod mini?

TLDR Riassumi

Mancano ormai poche ore all’appuntamento “Welcome Home” del 13 ottobre e iniziano a emergere dettagli sempre più precisi non soltanto sui prodotti che Apple presenterà, ma anche sulle rispettive date di uscita.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, la nuova Apple TV 4K e il nuovo HomePod mini arriveranno nei negozi venerdì 30 ottobre, mentre per HomeView, il nuovo hub domestico di Apple, bisognerà aspettare indicativamente fino alla metà di novembre.

Una strategia di lancio scaglionata che permetterà ad Apple di presentare contemporaneamente i tre pilastri della nuova piattaforma per la casa, pur lasciando qualche settimana in più al prodotto completamente inedito.

HomeView dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni Space Gray, Silver, Starlight e Pink, mentre quello da parete dovrebbe limitarsi a Space Gray e Silver. Il sistema audio, secondo Gurman, dovrebbe inoltre offrire una qualità superiore rispetto al nuovo HomePod mini.

Non ci sarà invece un vero App Store: HomeView utilizzerà una selezione di applicazioni Apple e funzioni pensate specificamente per la casa, dalla gestione degli accessori HomeKit e Matter a FaceTime, calendario, musica, foto e sicurezza domestica. Le indiscrezioni precedenti parlano inoltre di una nuova piattaforma software, probabilmente chiamata homeOS.

La nuova Apple TV 4K dovrebbe arrivare il 30 ottobre con un aggiornamento hardware piuttosto importante, a partire dal nuovo chip A19 e da una quantità di RAM superiore pensata anche per supportare Apple Intelligence e la nuova Siri.

Ma Bloomberg ha rivelato due funzioni ancora più interessanti che Apple avrebbe testato durante lo sviluppo e la prima riguarda l’integrazione di microfoni direttamente nell’Apple TV.

Oggi per impartire un comando a Siri bisogna parlare nel Siri Remote oppure utilizzare un HomePod presente nella stanza. Con i microfoni integrati nel box, invece, basterebbe parlare normalmente dal divano, trasformando Apple TV in un dispositivo sempre pronto a ricevere comandi vocali.

La seconda novità riguarderebbe il Siri Remote, che Apple avrebbe testato con un piccolo altoparlante integrato. La funzione “Trova” è già disponibile sull’attuale telecomando, ma l’aggiunta di un vero speaker permetterebbe al Siri Remote di emettere un suono quando finisce inevitabilmente sotto un cuscino o tra le pieghe del divano.

Al momento Gurman parla di funzionalità testate da Apple, quindi bisognerà aspettare il 13 ottobre per capire se entrambe siano effettivamente arrivate sul prodotto definitivo.

Il 30 ottobre dovrebbe arrivare anche il nuovo HomePod mini, altro elemento essenziale della strategia Apple per la casa.

Il nuovo modello dovrebbe utilizzare un chip S10 più veloce, affiancato dal nuovo chip di rete N1, con miglioramenti a Wi-Fi e Bluetooth e soprattutto il supporto necessario alla nuova generazione di Siri.

Non sono previste rivoluzioni nel design, ma Apple dovrebbe introdurre nuove colorazioni e miglioramenti alla qualità audio.

HomePod mini potrebbe quindi diventare il dispositivo più semplice per portare Siri AI nelle varie stanze, mentre HomeView rappresenterebbe la versione più completa con display e interfaccia visiva.

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