Evento Apple “Welcome Home”: il 13 ottobre arriva una nuova famiglia di prodotti

TLDR Riassumi

Apple ha ufficializzato un nuovo evento per martedì 13 ottobre, accompagnandolo con un messaggio che questa volta sembra non lasciare dubbi: “Welcome Home”.

Greg Joswiak ha pubblicato il teaser sui social e alcuni giornalisti e creator hanno ricevuto l’invito per una speciale “Apple Experience” organizzata a New York, alle 9 del mattino ora locale, le 15 in Italia. Non è ancora chiaro se assisteremo a un classico keynote preregistrato, a una presentazione online più breve o a una serie di annunci accompagnati dalle prove dei prodotti riservate alla stampa.

HomePad dovrebbe essere il protagonista

Il prodotto più importante dovrebbe essere il nuovo hub domestico di Apple, indicato nei rumor anche con il nome HomePad.

Non sarà semplicemente un HomePod con uno schermo, ma una nuova categoria di dispositivo: secondo le informazioni raccolte negli ultimi mesi dovrebbe utilizzare un display quadrato da circa 6-7 pollici, una fotocamera frontale, un chip almeno della classe A18 e un’interfaccia pensata soprattutto per essere controllata tramite la nuova Siri AI.

Potrà gestire gli accessori della casa, mostrare widget, calendario, meteo e foto, effettuare chiamate FaceTime e riprodurre contenuti multimediali. Apple starebbe inoltre preparando sia una versione da parete sia un modello da appoggiare su un mobile con una base dotata di altoparlante.

Particolarmente interessante dovrebbe essere la capacità di riconoscere la presenza delle persone nella stanza e adattare alcune informazioni visualizzate in base all’utente. Il dispositivo potrebbe inoltre inaugurare homeOS, un nuovo sistema operativo sviluppato proprio intorno alla casa e a Siri.

Nuova Apple TV 4K, questa volta con molta più intelligenza artificiale

Praticamente certa anche una nuova generazione della nuova Apple TV 4K. Il design dovrebbe rimanere molto simile all’attuale, mentre all’interno il salto sarebbe decisamente più importante: si parla di chip A19 o A19 Pro, memoria aumentata fino a 8 o 12 GB e nuovo chip Apple N1 per la connettività, con supporto al Wi-Fi 7. Dovrebbe arrivare anche un nuovo Siri Remote.

La vera novità sarà però ancora una volta Siri AI. Il codice delle recenti beta di tvOS 27.2 contiene già riferimenti ad Apple Intelligence e a nuove funzioni di Siri, comprese possibili interazioni con Messaggi.

HomePod mini 2 dopo una lunghissima attesa

Il terzo prodotto praticamente certo è HomePod mini 2, aggiornamento di un dispositivo che Apple ha lasciato sostanzialmente invariato per anni.

Anche qui non sono previsti grandi cambiamenti estetici, ma dovrebbero arrivare un processore molto più recente capace di gestire Siri AI, il chip N1 con Wi-Fi 7, una nuova generazione Ultra Wideband e miglioramenti alla qualità audio.

Sono inoltre attese nuove colorazioni, tra cui rosa e verde, che potrebbero sostituire alcune delle tonalità attualmente disponibili.

Il punto comune tra HomePod mini, Apple TV e HomePad appare quindi evidente: Siri AI sarà probabilmente il vero filo conduttore dell’evento, sperando che la funzione venga abilitata anche in Italia (lo è sui Mac, non sugli iPhone).

E iPad mini OLED?

Apple ha ormai quasi pronto un nuovo iPad mini 8, che dovrebbe introdurre per la prima volta nella gamma mini un display OLED, insieme al chip A20 Pro, alla fotocamera frontale spostata sul lato lungo, a un nuovo sistema di altoparlanti e a una maggiore resistenza all’acqua.

Il dispositivo è atteso entro ottobre e non può essere escluso completamente dal 13 ottobre, ma le indicazioni più recenti suggeriscono che Apple possa aver organizzato due differenti ondate di annunci questo mese.

Per questo motivo iPad mini potrebbe arrivare successivamente.

E i nuovi Mac?

Ancora meno probabile la presenza dei nuovi Mac durante “Welcome Home”.

Apple dovrebbe avere in programma un secondo gruppo di annunci nell’ultima settimana di ottobre, e proprio lì potrebbero trovare spazio il nuovo MacBook Pro OLED touchscreen, il MacBook Pro da 14 pollici con M6 e un nuovo iMac.

Anche il nuovo Mac Studio M5 Ultra con configurazione da 512 GB di RAM è previsto entro la fine del mese.

Il 13 ottobre, quindi, Apple sembra voler evitare di mescolare troppi prodotti differenti e concentrare quasi completamente l’attenzione sulla casa.

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