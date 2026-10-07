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Apple Smart Home, trapelano le immagini dei primi prodotti realizzati con LG

Online emergono le prime immagini leak dei prodotti Apple per la smart home realizzati in collaborazione con LG.

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smart home apple

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Come anticipato in un altro articolo, Apple starebbe collaborando con LG Electronics alla realizzazione di una nuova gamma di accessori per la casa intelligente, pensati per integrarsi con il futuro ecosistema smart home dell’azienda.

Nuovi documenti depositati presso la FCC hanno ora mostrato per la prima volta il design di tre prodotti: un termostato intelligente, un sensore di temperatura e una serratura smart.

Un termostato con radar e supporto Matter

Il nuovo termostato LG avrebbe un design circolare e compatto, con alimentazione a 24 volt.

Sul retro sono visibili il logo Matter e il codice QR necessario per la configurazione, mentre sul fronte dovrebbe essere presente un display.

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Il dispositivo supporta:

  • Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz
  • Bluetooth
  • Thread
  • radar a 60 GHz

Quest’ultimo componente potrebbe essere utilizzato per rilevare la presenza o l’avvicinamento delle persone.

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Tra le funzioni emerse ci sarebbero anche visualizzazione dell’umidità, regolazione della luminosità del display, calibrazione della temperatura e una modalità “Far Sight Display”.

Sensore di temperatura e umidità

Il secondo prodotto è un piccolo sensore circolare alimentato da una batteria CR2477 sostituibile, in grado di rilevare temperatura e umidità e supporta Bluetooth Low Energy e Thread.

La parte posteriore magnetica consente di fissarlo direttamente sulle superfici metalliche, mentre una piastra adesiva inclusa permette di montarlo anche altrove.

Il sistema dovrebbe inoltre avvisare l’utente quando la batteria deve essere sostituita.

Serratura smart con UWB e sblocco automatico

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Il terzo dispositivo è probabilmente il più interessante, visto che parliamo di una nuova serratura intelligente che dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni Graphite e Silver e utilizzare quattro batterie AA.

Supporta Bluetooth, Thread, NFC e soprattutto Ultra Wideband, tecnologia che permetterebbe di verificare con precisione la posizione di un dispositivo autorizzato prima di consentire lo sblocco.

Il sistema potrebbe quindi offrire funzioni come:

  • sblocco automatico per prossimità
  • Tap to Unlock
  • tastierino touch
  • codici master
  • alimentazione di emergenza
  • regolazione del volume dei suoni
  • allarme dedicato alla porta

La serratura dovrebbe inoltre includere due chiavi meccaniche tradizionali.

Apple aiuterebbe LG nello sviluppo

Il nome Apple non compare direttamente nei documenti FCC, ma secondo Bloomberg la società starebbe collaborando con LG nella definizione di design, funzionalità e ingegnerizzazione dei prodotti.

La produzione, la vendita e l’assistenza rimarrebbero invece nelle mani di LG.

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Questa strategia permetterebbe ad Apple di ampliare rapidamente il proprio ecosistema domestico senza dover realizzare internamente ogni singolo accessorio.

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