HomePad, trapelano setup, funzioni e quattro possibili colori

Nuovi leak mostrano il processo di configurazione di HomePad e le possibili colorazioni.

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homepad colori

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Emergono nuovi dettagli sull’HomePad, il futuro hub domestico di Apple atteso per il 13 ottobre, almeno secondo le ultime indiscrezioni.

Un leaker che aveva già scoperto alcune funzioni di iPhone Duo all’interno del codice Apple avrebbe ora individuato anche parte del processo di configurazione di HomePad, insieme a riferimenti alle possibili colorazioni del dispositivo.

La configurazione dovrebbe avvenire dall’app Casa

Secondo quanto emerso, il setup iniziale dell’HomePad dovrebbe essere gestito direttamente tramite l’app Casa.

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Durante la configurazione, il dispositivo potrebbe scaricare subito alcune foto ad alta risoluzione dall’account iCloud dell’utente, permettendo di utilizzarle immediatamente mentre il resto della libreria Foto continua a sincronizzarsi in background.

Tra le schermate disponibili dovrebbe esserci anche Photo Face, una modalità già collegata alle nuove viste StandBy di iPhone Duo.

L’obiettivo sembra essere quello di trasformare HomePad non solo in un centro di controllo per la smart home, ma anche in una sorta di display personale sempre attivo, con fotografie, orologi e informazioni personalizzabili.

Quattro possibili colori per HomePad

Lo stesso leaker sostiene che Apple starebbe preparando HomePad in quattro colorazioni:

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  • Silver
  • Space Gray
  • Starlight
  • Rose Pink

Le immagini individuate durante il processo di configurazione sembrerebbero inoltre mostrare grafiche di anteprima differenti in base alla colorazione del dispositivo.

HomePad dovrebbe supportare diverse watch face personalizzabili in stile Apple Watch, adattate al formato quadrato del nuovo display.

Se le indiscrezioni saranno confermate, Apple potrebbe quindi puntare molto anche sulla personalizzazione estetica del dispositivo, rendendolo più facile da integrare nei diversi ambienti della casa.

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