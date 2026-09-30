Ternus cambia tutto in Apple: più dispositivi lanciati, meno manager e più ingegneria

TLDR Riassumi

Il nuovo CEO di Apple, John Ternus, starebbe lavorando a una profonda riorganizzazione dell’azienda con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo dei prodotti, lanciare nuovi dispositivi più frequentemente e ridurre la burocrazia interna.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Ternus vuole ampliare la gamma di prodotti Apple e rendere l’organizzazione più snella, con una maggiore attenzione all’ingegneria.

Tra le ipotesi allo studio c’è quella di ridurre la dipendenza dai tradizionali cicli di lancio primaverili e autunnali. L’obiettivo sarebbe quello di presentare nuovi dispositivi durante tutto l’anno, senza aspettare necessariamente le finestre tradizionali.

Ternus avrebbe inoltre sottolineato la necessità per Apple di diventare più sperimentale, soprattutto in un mercato sempre più condizionato dall’intelligenza artificiale.

La riorganizzazione potrebbe coinvolgere anche il management, visto che Apple starebbe valutando di eliminare alcuni livelli intermedi per ridurre la distanza tra ingegneri e dirigenti senior.

Secondo Bloomberg, Ternus ritiene che Apple debba assumere meno persone, chiedere di più ai team esistenti e ridurre il peso organizzativo. Durante una presentazione interna avrebbe inoltre mostrato l’andamento della crescita dei dipendenti negli ultimi anni, sostenendo che l’azienda dovrebbe riuscire a ottenere risultati migliori con una struttura più contenuta.

Ternus starebbe anche cercando nuovi modi per generare maggiori ricavi dai prodotti già esistenti, mentre la crescita del settore Servizi sta rallentando.

A quanto pare, per il 2027 Apple avrebbe già iniziato a ridurre alcuni aumenti di budget previsti, mantenere più stabile il numero dei dipendenti e contenere la spesa per il marketing, ma ovviamente la trasformazione richiederà anni, anche se alcuni segnali sarebbero già visibili.

Nelle ultime settimane Apple avrebbe tagliato alcune posizioni tra direttori e responsabili dei programmi di ingegneria. Altri interventi avrebbero riguardato i team che lavorano su Siri, Vision Pro, software legato all’AI e Fitness+.

All’interno dell’azienda starebbe inoltre aumentando la pressione sui gruppi di sviluppo, chiamati a realizzare più prodotti, più frequentemente e con tempistiche più strette.

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