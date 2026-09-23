Il prossimo iPhone Pro sarà senza bordi?

TLDR Riassumi

Secondo un nuovo report di ETNews, gli iPhone PRo previsti per il ventesimo anniversario degli smartphone Apple dovrebbero adottare un display curvo sui quattro lati, progettato per creare un effetto quasi completamente privo di cornici. Il progetto sarebbe quindi ancora in sviluppo nonostante nei mesi scorsi fossero emersi dubbi sulla possibilità che Apple ridimensionasse il redesign.

Un display che curva su tutti e quattro i lati

La tecnologia viene indicata come “four-sided bending”: il pannello e soprattutto il vetro frontale verrebbero modellati in modo da accompagnare tutti e quattro i bordi del dispositivo, riducendo visivamente la presenza della cornice.

L’obiettivo non sembra essere quello di riportare in auge i vecchi display “waterfall” molto curvi di alcuni smartphone Android, ma di creare l’impressione che l’immagine arrivi praticamente fino al bordo del telefono.

Le indiscrezioni più recenti parlano inoltre di display leggermente più grandi: circa 6,41 pollici per il Pro e 6,96 pollici per il Pro Max, dimensione che Apple potrebbe commercialmente arrotondare a 7 pollici.

Apple avrebbe rinviato COE e LTPO+

ETNews sostiene che Apple abbia deciso di rimandare l’utilizzo di COE e LTPO+, due tecnologie OLED che erano state valutate per gli iPhone celebrativi.

La tecnologia Color Filter on Encapsulation integra il filtro colore direttamente nella struttura del pannello, permettendo potenzialmente di ridurne lo spessore e migliorarne l’efficienza.

LTPO+, invece, rappresenta un’evoluzione dell’attuale tecnologia LTPO e punta principalmente a migliorare l’efficienza energetica del display.

Secondo fonti della filiera citate dal quotidiano coreano, Apple avrebbe scelto di aspettare per due motivi: da una parte l’aumento dei costi di produzione degli iPhone, aggravato dalla crescita dei prezzi delle memorie, dall’altra la volontà di ottenere prestazioni superiori rispetto a quelle offerte dalle attuali implementazioni di COE e LTPO+.

Samsung Display e LG Display stavano lavorando con Apple proprio su queste soluzioni e avevano già avviato investimenti sulle rispettive linee produttive.

Il redesign più importante dai tempi di iPhone X?

Il rinvio di queste due tecnologie non dovrebbe comunque cambiare ciò che gli utenti noteranno maggiormente.

Il design quasi senza bordi rimarrebbe infatti confermato nei piani attuali, ed è proprio questa la caratteristica che potrebbe distinguere maggiormente la generazione 2027 dagli iPhone attuali.

Il progetto viene descritto come il più importante rinnovamento della linea Pro dai tempi di iPhone X, che nel 2017 eliminò il tasto Home, introdusse Face ID e portò per la prima volta un pannello OLED su iPhone.

Di fatto manca ancora un anno alla presentazione e il design può ancora cambiare prima dell’avvio della produzione di massa. Anche il nome iPhone 20 Pro non è stato confermato ufficialmente da Apple.

Immagine generata con IA

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