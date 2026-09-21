iPhone Duo doveva avere una Pencil tutta sua: perché Apple ha cambiato idea?

TLDR Riassumi

Quando Apple ha presentato iPhone Duo ha anche confermato che il disposiitvo sarà compatibile con Apple Pencil USB-C entro la fine dell’anno, permettendo di scrivere, disegnare e annotare documenti sia sul display esterno sia su quello interno.

Secondo nuove informazioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe inizialmente progettato una Apple Pencil completamente nuova e specifica per iPhone Duo, ma alcuni problemi tecnici avrebbero costretto l’azienda ad abbandonare il progetto prima dell’avvio della produzione di massa.

La Pencil dedicata sarebbe stata sensibilmente più corta rispetto ai modelli utilizzati oggi con iPad, proprio per adattarsi meglio alle dimensioni di iPhone Duo, inoltre l’accessorio sarebbe stato progettato per agganciarsi magneticamente lungo il lato della cerniera, creando un sistema molto più integrato rispetto all’utilizzo della normale Apple Pencil USB-C.

La scelta avrebbe avuto parecchio senso, visto che un accessorio delle dimensioni dell’attuale Pencil USB-C rischia di risultare piuttosto lungo rispetto al telefono quando viene trasportato, mentre una versione più compatta avrebbe potuto diventare quasi parte integrante del dispositivo.

Secondo Bloomberg, però, il progetto ha incontrato non meglio precisati “problemi tecnici” prima della produzione di massa e Apple avrebbe deciso di cancellarlo, ripiegando sulla Apple Pencil USB-C già esistente.

Non è chiaro se le difficoltà riguardassero direttamente la nuova Pencil oppure il sistema necessario per collegarla e ricaricarla magneticamente attraverso l’iPhone Duo, per questo motivo non si può escludere che Apple possa riprendere l’idea in futuro, ma al momento non esistono indicazioni ufficiali in questo senso.

Il cambio di programma spiegherebbe anche un dettaglio, perché iPhone Duo arriverà nei negozi il 23 ottobre, ma la Apple Pencil non sarà utilizzabile immediatamente. Apple parla genericamente di disponibilità “entro la fine dell’anno”.

Il motivo sarebbe proprio che il telefono era stato sviluppato attorno alla nuova Pencil dedicata e non all’attuale modello USB-C, quindi Apple starebbe lavorando su modifiche specifiche a iOS e soprattutto su una lunga fase di test necessaria per garantire correttamente precisione, latenza e comportamento su entrambi i display del dispositivo.

Gurman ritiene inoltre che quando Apple dice “entro la fine dell’anno” vada presa piuttosto alla lettera: il supporto potrebbe quindi arrivare abbastanza tardi, probabilmente a dicembre con una versione specifica di iOS.

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