Apple prepara il suo controller per iPhone

TLDR Riassumi

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta lavorando a propri controller da gioco pensati soprattutto per iPhone e almeno uno dei prodotti potrebbe arrivare sul mercato utilizzando il marchio Beats. L’indiscrezione conferma e completa una scoperta fatta pochi giorni fa all’interno del codice di macOS 26.7.

Nel primo candidato alla release di macOS 26.7 erano comparsi riferimenti molto dettagliati a due dispositivi identificati internamente come T6502 e T1057, successivamente rimossi dalla versione seguente del sistema operativo.

Non si trattava di semplici nomi, visto che il l codice comprende profili specifici per controller con croce direzionale, pulsanti frontali, due levette analogiche cliccabili, pulsanti dorsali, grilletti analogici e sistemi di feedback aptico. Entrambi vengono inoltre riconosciuti dal framework Game Controller come gamepad “Made for iPhone”.

I due modelli sembrano però piuttosto differenti. Il T6502 appare come un controller più tradizionale, mentre il T1057 integra accelerometro e giroscopio, consentendo quindi di utilizzare inclinazione e movimento come sistema di controllo. Quest’ultimo può inoltre identificarsi nel codice sia come dispositivo Apple sia, tramite USB, come prodotto Beats.

Secondo Gurman, il progetto sarebbe seguito anche da dirigenti Beats e Apple starebbe valutando proprio Beats come marchio commerciale per almeno uno dei controller.

La scelta avrebbe una sua logica, visto che negli ultimi anni Beats è diventata qualcosa di più di un semplice marchio di cuffie, entrando anche nel mercato degli accessori per iPhone con prodotti generalmente posizionati a prezzi inferiori rispetto agli equivalenti Apple.

Un controller Beats permetterebbe quindi ad Apple di entrare in una categoria molto competitiva senza dover necessariamente realizzare un costoso accessorio premium con il logo della Mela.

Non sappiamo invece ancora quale sarà il design e non è quindi possibile stabilire se Apple stia pensando a un controller tradizionale simile a DualSense e Xbox Wireless Controller oppure a un accessorio telescopico che avvolge l’iPhone, sulla falsariga di Backbone One.

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