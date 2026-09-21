iPhone 20 Pro potrebbe avere uno schermo più grande

TLDR Riassumi

Manca ancora un anno alla gamma iPhone che celebrerà il ventesimo anniversario dello smartphone Apple, ma iniziano già a emergere dettagli piuttosto precisi sui display che l’azienda starebbe sperimentando.

Secondo il leaker cinese Digital Chat Station, Apple starebbe testando un pannello da 6,41 pollici con risoluzione di circa 2686 × 1236 pixel per iPhone 20 Pro, mentre il futuro iPhone 20 Pro Max salirebbe a 6,96 pollici e 2912 × 1340 pixel.

Il confronto con la generazione appena arrivata rende meglio l’idea: su iPhone 18 Pro abbiamo un display da 6,27 pollici effettivi, commercializzato come 6,3 pollici, con risoluzione 2622 × 1206 pixel, mentreiPhone 18 Pro Max utilizza invece un pannello da 6,86 pollici, indicato come 6,9 pollici, con risoluzione 2868 × 1320 pixel. Entrambi mantengono una densità di 460 ppi.

L’aumento sarebbe piuttosto contenuto, tanto che la densità dovrebbe rimanere sostanzialmente attorno agli attuali 460 ppi. Il cambiamento più evidente potrebbe riguardare soprattutto il modello Max: Digital Chat Station aveva già affermato che un pannello da 6,96 pollici verrebbe probabilmente presentato commercialmente da Apple come display da 7 pollici.

Sarebbe il display più grande mai utilizzato su un iPhone tradizionale.

Il vero cambiamento potrebbe essere nei bordi, visto che le indiscrezioni degli ultimi mesi indicano che Apple stia preparando per il ventesimo anniversario uno dei redesign più importanti dall’introduzione di iPhone X.

Digital Chat Station sostiene che Apple stia testando un pannello “quad-curved borderless”, quindi leggermente curvo su tutti e quattro i lati e progettato per far praticamente scomparire le cornici durante l’utilizzo. Bloomberg aveva già riferito che Apple aveva intensificato lo sviluppo di due diverse dimensioni del modello celebrativo.

Non dovrebbe trattarsi dei vecchi display “waterfall” molto curvi visti su alcuni smartphone Android, ma altre indiscrezioni descrivono curvature estremamente leggere, pensate più per dare l’impressione che l’immagine continui fino ai bordi del dispositivo che per creare una vera superficie laterale utilizzabile.

Il risultato potrebbe essere un iPhone che, frontalmente, appare quasi come un unico pezzo di vetro dominato completamente dallo schermo.

Inoltre, Apple starebbe lavorando da tempo per portare Face ID sotto il pannello OLED e, idealmente, nascondere anche la fotocamera frontale, eliminando definitivamente Dynamic Island e qualsiasi foro visibile.

Le indiscrezioni più recenti di Digital Chat Station indicano che Apple starebbe testando anche una soluzione più conservativa, con una piccola apertura in stile Dynamic Island. Questo suggerisce che nei laboratori siano ancora presenti più prototipi e che il design definitivo potrebbe dipendere dalla qualità raggiunta dai componenti sotto lo schermo.

Il 2027 potrebbe essere l’anno del grande cambio di design

L’ultima volta che Apple ha aumentato significativamente le dimensioni dei display Pro è stata nel 2024, quando iPhone 16 Pro passò da 6,1 a 6,3 pollici e Pro Max da 6,7 a 6,9 pollici.

Nel 2027 il cambiamento potrebbe quindi essere diverso: non tanto un iPhone sensibilmente più grande, quanto un dispositivo che utilizza meglio quasi tutta la superficie frontale disponibile.

Le indiscrezioni parlano inoltre di pannelli OLED più sottili e luminosi e di una costruzione studiata proprio per accentuare l’effetto “senza bordi”.

Anche il nome resta per ora una supposizione. Apple dovrebbe celebrare nel 2027 i vent’anni dal primo iPhone e diverse fonti si aspettano che l’azienda possa saltare la denominazione “iPhone 19”, richiamando quanto fatto nel 2017 con il passaggio da iPhone 8 a iPhone X. Ma non esiste ancora alcuna conferma ufficiale.

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