Apple HomePad potrebbe arrivare già a ottobre

TLDR Riassumi

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple sarebbe pronta a presentare già nel mese di ottobre il suo nuovo smart home hub con display, dispositivo spesso indicato informalmente come “HomePad”, anche se questo non è un nome confermato dall’azienda.

L’obiettivo sarebbe andare ben oltre l’attuale HomePod, creando una sorta di centro di controllo per la casa costruito soprattutto attorno alla nuova Siri AI.

Un piccolo display quadrato per controllare tutta la casa

Il dispositivo dovrebbe utilizzare uno schermo quasi quadrato, sensibilmente più piccolo rispetto a quello di prodotti come Amazon Echo Show, e sarebbe previsto in almeno due configurazioni: una versione da appoggiare su una base e una pensata per essere montata direttamente alla parete.

L’interfaccia dovrebbe avere una propria schermata Home, widget e quadranti simili a quelli di Apple Watch e della modalità StandBy di iPhone Duo.

Il software sarebbe invece un nuovo sistema operativo costruito attorno a Siri AI, descritto come una combinazione di elementi presi da iOS, tvOS e watchOS.

HomePad dovrebbe riunire in un unico dispositivo:

controlli per accessori e dispositivi della casa

videochiamate

funzione Interfono

musica, podcast e altri contenuti multimediali

applicazioni e servizi Apple

widget e informazioni personali

La configurazione iniziale e altre funzioni dovrebbero inoltre sfruttare la sincronizzazione con iPhone.

Siri AI sarebbe la vera protagonista

Secondo Gurman, Siri AI rappresenterebbe la funzione centrale di HomePad. L’assistente potrebbe cercare informazioni attraverso dispositivi, account e dati personali dell’utente, sfruttando proprio le nuove capacità di comprensione del contesto introdotte da Apple nel 2026.

Si potrebbe, ad esempio, chiedere di riprodurre una canzone ricevuta tempo prima in un messaggio, trovare una particolare fotografia oppure eseguire operazioni più precise in Note, Promemoria e Calendario.

È esattamente il tipo di esperienza per cui la nuova Siri sembra essere stata progettata: Apple la descrive infatti come capace di comprendere il contesto personale dell’utente tra messaggi, email e foto e di eseguire un numero maggiore di azioni direttamente nelle app.

Ed è forse questo che potrebbe distinguere HomePad dagli smart display già presenti sul mercato. Non semplicemente uno schermo per accendere le luci o controllare una videocamera, ma un punto di accesso fisso all’ecosistema Apple e ai propri dati personali.

Potrebbe arrivare insieme ai nuovi HomePod mini e Apple TV

Il debutto sarebbe previsto nell’ambito della prossima ondata di prodotti Apple per la casa, insieme a nuovi Apple TV 4K e HomePod mini, anch’essi attesi con un maggiore focus su Siri AI.

Apple non ha ancora annunciato HomePad né confermato un evento per ottobre, quindi tempistiche, caratteristiche e nome commerciale devono essere considerati ancora indiscrezioni.

Resta inoltre da capire come verrà gestito il lancio internazionale. Siri AI è già disponibile in inglese e Apple prevede l’arrivo di francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo in ottobre, mentre su alcune piattaforme la disponibilità nell’Unione Europea rimane limitata.

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