Apple lavora a un nuovo Vision Pro, arriverà anche in Italia?

TLDR Riassumi

Apple starebbe lavorando a una nuova generazione di Vision Pro, con l’obiettivo di ridurre peso e ingombro rispetto al modello attuale. Secondo Bloomberg, il progetto avrebbe nome in codice N224 e potrebbe arrivare tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029.

A differenza del precedente progetto “Vision Air” N100, successivamente accantonato, il nuovo dispositivo non sarebbe necessariamente pensato come modello economico, ma potrebbe rappresentare il vero successore dell’attuale Vision Pro con chip M5.

Apple valuta quattro diversi concept

Il progetto sarebbe ancora in una fase relativamente iniziale e Apple starebbe valutando quattro differenti soluzioni.

Una delle ipotesi prevede un design simile agli ultimi visori VR presentati da Meta, con batteria e componenti di calcolo spostati in un modulo esterno collegato al visore. Si tratterebbe di una soluzione che permetterebbe di alleggerire sensibilmente la parte indossata sul volto.

Non tutti all’interno di Apple sarebbero però convinti, visto che alcuni dirigenti preferirebbero mantenere un design all-in-one, più vicino all’attuale Vision Pro.

Apple starebbe sperimentando anche nuovi materiali per ridurre il peso, e uno dei prototipi conserverebbe la forma generale dell’attuale Vision Pro, ma utilizzerebbe combinazioni differenti di plastica, titanio e altri metalli.

Per il momento, però, Apple non avrebbe ancora scelto quale delle soluzioni testate arriverà effettivamente sul mercato.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.