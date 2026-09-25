iPad mini 8, HomePod mini 2 e Apple TV 4K: Apple “svela” i nuovi prodotti di ottobre

Una serie di riferimenti scoperti nel codice dei sistemi operativi Apple potrebbero aver svelato in anticipo alcunidei prossimi prodotti dell’azienda: iPad mini 8, HomePod mini 2, Apple TV 4K di quarta generazione e iPad 12.
iPad mini 8 con A20 Pro e fotocamera orizzontale
Tra le novità più interessanti c’è il prossimo iPad mini, che dovrebbe utilizzare il chip A20 Pro e adottare finalmente una fotocamera frontale posizionata sul lato lungo del dispositivo.
Dal codice emergono anche modifiche al sistema audio, con un nuovo design degli speaker. Le indiscrezioni precedenti parlano inoltre di display OLED, resistenza all’acqua e di uno schermo leggermente più grande.
Il debutto sarebbe previsto entro la fine di ottobre.
HomePod mini 2 cambia colori
Anche il nuovo HomePod mini 2 compare chiaramente nei file Apple.
Il design resterà sostanzialmente identico al modello attuale, ma cambierà la gamma cromatica: saranno disponibili verde, rosa, blu, bianco e nero. Il nuovo blu dovrebbe inoltre essere leggermente più chiaro rispetto a quello attuale.
Tra le altre novità attese ci sono un nuovo chip e il supporto alle future funzionalità di Siri AI.
Apple TV 4K di quarta generazione
Dal codice emerge anche un riferimento esplicito a una Apple TV 4K di quarta generazione.
Il design dovrebbe rimanere invariato, mentre gli aggiornamenti saranno quasi esclusivamente interni. Tra le caratteristiche attese troviamo un chip A17 Pro o successivo, fino a 8 GB di RAM, supporto ad Apple Intelligence e Siri AI, chip N1 con Wi-Fi 7 e una nuova versione del Siri Remote.
Anche la nuova Apple TV potrebbe essere presentata nel corso di ottobre.
Anche iPad 12 si prepara ad Apple Intelligence
Il codice Apple avrebbe inoltre confermato alcune specifiche del prossimo iPad di dodicesima generazione.
Il modello base dovrebbe passare dal chip A16 all’A19, affiancato da 8 GB di RAM, modem Apple C1X e chip di rete N1. Questo permetterà finalmente anche all’iPad più economico di supportare Apple Intelligence e le nuove funzionalità di Siri.
A differenza degli altri prodotti, però, iPad 12 non sarebbe atteso nel 2026: il lancio dovrebbe avvenire nella primavera del 2027.
Un ottobre molto interessante per Apple
Le informazioni arrivano direttamente da file e immagini presenti nel codice Apple, un elemento che rende particolarmente interessanti queste anticipazioni.
Salvo cambiamenti nei programmi, iPad mini 8, HomePod mini 2 e Apple TV 4K potrebbero quindi essere tra i protagonisti dei prossimi annunci di Apple, mentre per iPad 12 bisognerà aspettare qualche mese in più.