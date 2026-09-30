Apple prepara le novità di ottobre: nuovo hub, HomePod mini, Apple TV e non solo

TLDR Riassumi

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple dovrebbe presentare tre nuovi prodotti il 13 ottobre: un inedito hub domestico, una nuova Apple TV e un nuovo HomePod mini.

Il tutto sarebbe accompagnato da un’importante evoluzione di HomeKit, con più categorie di dispositivi supportati e una maggiore integrazione con Siri AI.

Un nuovo hub per controllare tutta la casa

La novità principale dovrebbe essere il nuovo Apple Smart Home Hub, un dispositivo pensato per diventare il centro di controllo della casa.

Il prodotto avrebbe un display quadrato da 6 pollici, una fotocamera FaceTime frontale e una base con speaker e microfoni, inoltre il design richiamerebbe direttamente il celebre iMac G4, con lo schermo sostenuto da un braccio metallico sopra una base circolare.

Apple avrebbe sviluppato anche una seconda versione, pensata per essere montata a parete, ma questo dispositivo non avrebbe batteria e dovrebbe quindi rimanere sempre collegato all’alimentazione tramite USB-C.

Uno degli aspetti più interessanti sarà la capacità di riconoscere chi sta utilizzando il dispositivo, visto che il sistema dovrebbe identificare le persone attraverso voce e riconoscimento facciale, mostrando informazioni, risposte e contenuti personalizzati.

Sarà disponibile anche una modalità ospite, pensata per nascondere informazioni personali quando il dispositivo viene utilizzato da altre persone.

In caso di problemi con il riconoscimento, l’iPhone potrà essere utilizzato come sistema di autenticazione aggiuntivo.

L’interfaccia dovrebbe mescolare elementi di Apple Watch, iPad e Apple TV, con widget, sfondi personalizzabili e applicazioni organizzate in modo simile agli altri sistemi Apple.

Il nuovo hub dovrebbe integrare molte delle applicazioni più utilizzate dell’ecosistema, tra cui:

Calendario

Messaggi

Foto

FaceTime

Note

Promemoria

Musica

Podcast

Il dispositivo potrà essere utilizzato anche in cucina per guardare video, consultare ricette tramite Siri, controllare dispositivi HomeKit, effettuare videochiamate, riprodurre musica e mostrare fotografie.

Grande spazio dovrebbe essere dato anche a schermate con orologi e slideshow, con un’impostazione simile alla modalità StandBy di iPhone Duo.

Nuovi HomePod mini e Apple TV

Il 13 ottobre Apple dovrebbe presentare anche una nuova generazione di HomePod mini e una nuova Apple TV.

Entrambi manterrebbero sostanzialmente il design attuale, ma adotterebbero chip più potenti necessari per supportare le nuove funzionalità di Siri AI. HomePod mini dovrebbe inoltre arrivare in nuove colorazioni, tra cui rosa e verde.

Secondo Bloomberg, proprio il completamento delle nuove funzionalità di Siri sarebbe stato uno dei motivi che ha portato Apple a rinviare questi prodotti, inizialmente previsti molto prima.

Mark Gurman di Bloomberg ha accennato anche al fatto Apple punta ad aggiornare il suo HomePod di dimensioni standard, confermando l’impegno dell’azienda verso il modello di speaker più grande la cui produzione era stata interrotta nel 2021 per poi riprendere nel 2023. Il suo lancio non sarebbe però previsto nel 2026.

HomeKit diventerà più grande

Apple starebbe poi lavorando a una profonda espansione di HomeKit, aggiungendo nuove categorie di dispositivi compatibili.

L’azienda starebbe inoltre collaborando con produttori di terze parti per sviluppare nuovi accessori progettati specificamente per il futuro ecosistema smart home basato su Siri AI, con l’obiettivo che sembra essere quello di trasformare HomeKit da semplice piattaforma per il controllo degli accessori in un ecosistema domestico molto più completo.

Apple pensa già ai prossimi prodotti

La strategia smart home non dovrebbe fermarsi ai dispositivi di ottobre, visto che Apple starebbe sviluppando anche una telecamera e sensore domestico orientato alla privacy, capace di rilevare la stanza in cui si trova una persona senza registrare video.

Più avanti potrebbe arrivare anche un hub più evoluto con display da 9 pollici montato su un braccio robotico capace di ruotare a 360 gradi.

Il 13 ottobre potrebbe quindi rappresentare soltanto il primo passo di una delle più importanti espansioni dell’ecosistema Apple degli ultimi anni.

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