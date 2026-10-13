Apple Home Collection è ufficiale: videocamere, serrature e termostati in collaborazione con LG

Apple presenta Home Collection con LG e Schneider Electric.

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home collection apple lg

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Apple punta ad entrare ancora di più nel mondo della casa intelligente con Apple Home Collection, una nuova linea di accessori sviluppata insieme a LG Electronics e Schneider Electric.

Non si tratta di semplici prodotti compatibili con HomeKit, perché Apple ha lavorato con i due partner per creare un’esperienza completamente integrata nell’ecosistema Casa, con configurazione tramite iPhone, controllo attraverso Siri e nessuna necessità di installare app o creare account separati.

La gamma comprende videocamere per interni ed esterni, un videocitofono, una serratura smart, termostati e sensori ambientali, con disponibilità prevista a partire da dicembre, mentre alcuni dispositivi arriveranno all’inizio del 2027.

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Quattro videocamere LG per controllare la casa

LG ha sviluppato quattro modelli differenti: un campanello con videocamera, una videocamera esterna con faretti, una videocamera per esterni e una videocamera per interni.

Le videocamere arrivano fino alla risoluzione 2,5K e possono riconoscere persone, volti conosciuti, animali, veicoli e pacchi quando vengono utilizzate insieme a un hub Apple Home compatibile.

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Il videocitofono è particolarmente interessante perché integra due videocamere separate: una inquadra la persona davanti alla porta, mentre l’altra è dedicata ai pacchi lasciati più in basso.

La videocamera interna, invece, punta molto sulla privacy: quando un componente della famiglia rientra in casa, l’obiettivo può inclinarsi automaticamente verso il basso interrompendo il monitoraggio.

Con iCloud+ vengono inoltre offerti 10 giorni di cronologia video, mentre Apple Intelligence può generare descrizioni automatiche delle registrazioni e permettere di cercare un determinato evento utilizzando il linguaggio naturale.

Una serratura che si apre quando ti avvicini

La nuova LG Smart Deadbolt utilizza la tecnologia Ultra Wideband per capire quando il proprietario si sta avvicinando alla porta.

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La serratura può aprirsi automaticamente utilizzando la chiave di casa memorizzata su iPhone o Apple Watch compatibile, ma rimangono disponibili anche lo sblocco con un tap, il PIN e una tradizionale chiave fisica.

Il sistema può inoltre rilevare se la porta viene aperta, chiusa o manomessa e permette di condividere temporaneamente l’accesso con familiari, collaboratori domestici o altre persone direttamente dall’app Casa.

Interessante anche la possibilità di far lavorare insieme serratura e videocitofono: dalla stessa schermata si può vedere chi è alla porta, parlare con la persona e aprire la serratura.

Termostati smart LG e Schneider Electric

Apple Home Collection comprende anche due termostati intelligenti, uno realizzato da LG e uno da Schneider Electric.

Attraverso la nuova funzione Temperatura adattiva, iPhone può regolare automaticamente riscaldamento e raffrescamento in base alla presenza delle persone in casa, agli orari di riposo e ai periodi di assenza.

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Sono previsti anche sensori separati di temperatura e umidità da posizionare nelle varie stanze, con supporto Matter.

Niente app aggiuntive

È probabilmente questo uno degli aspetti più interessanti dell’intera operazione, visto che tutti gli accessori Apple Home Collection possono essere aggiunti con un semplice tap su iPhone, in maniera simile alla configurazione di un HomePod, senza scaricare software aggiuntivo o creare nuovi account.

I dispositivi supportano Thread e possono continuare a comunicare anche in caso di problemi alla rete Wi-Fi. Se cambiano nome o password della rete domestica, inoltre, le nuove credenziali vengono aggiornate automaticamente sugli accessori.

Apple punta inoltre fortissimo sulla privacy: i dati dell’app Casa e le registrazioni video sono protetti con crittografia end-to-end e, secondo l’azienda, non risultano accessibili né ad Apple né a LG o Schneider Electric.

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Arriveranno anche in Italia

Apple conferma che Apple Home Collection sarà disponibile da dicembre in Italia, anche se alcuni accessori arriveranno soltanto nei primi mesi del 2027.

Il comunicato indica al momento solo i prezzi statunitensi: il videocitofono LG parte da 249,95 dollari, la videocamera interna da 199,95 dollari, quella esterna da 299,95 dollari e il modello con faretti da 399,95 dollari.

La Smart Deadbolt parte invece da 349,95 dollari, mentre i termostati LG e Schneider Electric partono entrambi da 199,95 dollari. I prezzi italiani non sono stati ancora specificati.

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