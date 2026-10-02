Apple prepara una videocamera per la casa che non registra video

Apple starebbe lavorando a una nuova smart home camera con un approccio molto diverso rispetto alle tradizionali videocamere di sicurezza.
Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il dispositivo potrebbe infatti non registrare alcun video, visto che ò’idea sarebbe quella di utilizzare la fotocamera principalmente come sensore intelligente per analizzare l’ambiente domestico, sfruttando l’intelligenza artificiale.
Il dispositivo potrebbe quindi riconoscere ciò che accade in casa, rilevare la presenza delle persone e comprendere il contesto dell’ambiente senza necessariamente salvare filmati.
Gurman ha descritto il prodotto come una delle prime videocamere domestiche mainstream capace di funzionare senza offrire agli utenti registrazioni video tradizionali.
Se confermato, sarebbe un approccio coerente con la strategia Apple sulla privacy: invece di trasformarsi in una classica telecamera di sorveglianza, il dispositivo potrebbe essere utilizzato soprattutto per automazioni domestiche, riconoscimento delle persone e controllo intelligente degli ambienti.
Al momento, però, non sono ancora emersi dettagli precisi su funzioni, prezzo o possibile data di lancio.