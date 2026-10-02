Apple prepara una videocamera per la casa che non registra video

Apple starebbe sviluppando una smart home camera capace di analizzare l’ambiente con l’AI senza registrare video.

Rimuovi pubblicità
Ascolta l'articolo
TLDR Riassumi

Aggiungi iPhoneItalia come Fonte preferita su Google

Apple starebbe lavorando a una nuova smart home camera con un approccio molto diverso rispetto alle tradizionali videocamere di sicurezza.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il dispositivo potrebbe infatti non registrare alcun video, visto che ò’idea sarebbe quella di utilizzare la fotocamera principalmente come sensore intelligente per analizzare l’ambiente domestico, sfruttando l’intelligenza artificiale.

Il dispositivo potrebbe quindi riconoscere ciò che accade in casa, rilevare la presenza delle persone e comprendere il contesto dell’ambiente senza necessariamente salvare filmati.

Rimuovi pubblicità

Gurman ha descritto il prodotto come una delle prime videocamere domestiche mainstream capace di funzionare senza offrire agli utenti registrazioni video tradizionali.

Se confermato, sarebbe un approccio coerente con la strategia Apple sulla privacy: invece di trasformarsi in una classica telecamera di sorveglianza, il dispositivo potrebbe essere utilizzato soprattutto per automazioni domestiche, riconoscimento delle persone e controllo intelligente degli ambienti.

Al momento, però, non sono ancora emersi dettagli precisi su funzioni, prezzo o possibile data di lancio.

 

Prodotti consigliati

Netatmo Termostato Wifi Intelligente - Controlla il Riscaldamento da Remoto tramite App - Per...
Netatmo Termostato Wifi Intelligente - Controlla il Riscaldamento da Remoto tramite App - Per...
−43%
−43%
179,99 102,74 €
Vedi offerta
Tapo P105 - Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con...
Tapo P105 - Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con...
−31%
−31%
15,99 10,99 €
Vedi offerta
Philips Hue Starter Kit con Hub Bridge Pro, 3 Lampadine A60 E27 e Button
Philips Hue Starter Kit con Hub Bridge Pro, 3 Lampadine A60 E27 e Button
−6%
−6%
199,99 188,57 €
Vedi offerta
Amazon Echo Spot (modello 2024) | Sveglia intelligente con audio di qualità | Nero, con Accesso...
Amazon Echo Spot (modello 2024) | Sveglia intelligente con audio di qualità | Nero, con Accesso...
Offerta: 119,99 €
Vedi offerta
In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
Offerte Amazon di oggi