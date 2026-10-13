Apple presenta HomeView, un nuovo dispositivo per la casa smart

TLDR Riassumi

Apple ha presentato ufficialmente HomeView, il dispositivo che dovrebbe diventare il centro della nuova strategia dell’azienda per la casa intelligente.

Partiamo però dalle brutte notizie: il nuovo dispositivo non è disponibile per la vendita in Italia, in quanto Siri AI non è al momento disponibile su iOS nell’UE. Apple fa sapere che sta collaborando attivamente con l’Unione Europea per individuare una soluzione.

Tornando al nuovo device, non si tratta semplicemente di un HomePod con uno schermo, né un piccolo iPad da lasciare sul tavolo: HomeView è stato progettato come dispositivo condiviso tra più persone, capace di riconoscere chi ha davanti, mostrare contenuti personali e controllare l’intera smart home attraverso touch e, soprattutto, Siri AI.

Display da 7 pollici e due versioni

HomeView utilizza un display Liquid Retina da 7 pollici e, nella versione da tavolo, è collegato a una base con altoparlante tramite una cerniera in acciaio inossidabile che permette di regolarne l’inclinazione.

Il modello da tavolo arriverà nei colori argento, galassia, rosa e grigio siderale. Esiste anche una seconda versione da installare direttamente a parete, disponibile in argento e grigio siderale, compatibile con supporti specifici realizzati da Schneider Home e installabile anche professionalmente.

Il display regola automaticamente la luminosità tra 500 e appena 0,3 nit e modifica l’interfaccia in base alla distanza: da lontano mostra elementi più grandi e semplici, mentre avvicinandosi compaiono maggiori dettagli.

Riconosce fino a sei persone

Una delle caratteristiche più interessanti è la capacità di HomeView di riconoscere fino a sei utenti attraverso il volto.

Ogni persona può avere la propria schermata Home, con widget, applicazioni e informazioni personali differenti. Contenuti condivisi come album fotografici e musica rimangono invece accessibili a tutti i componenti della famiglia.

Apple ha anche previsto diversi quadranti, un po’ come su Apple Watch: si potrà utilizzare HomeView come cornice fotografica, visualizzare informazioni utili oppure scegliere quadranti animati, compreso Snoopy.

Siri AI è il vero cuore di HomeView

La vera differenza rispetto agli altri smart display arriva però da Siri AI.

Apple parla di una Siri molto più naturale, capace di comprendere ciò che viene mostrato sullo schermo e di accedere alle informazioni personali dell’utente quando HomeView è abbinato a un iPhone o iPad compatibile con Apple Intelligence.

Siri può quindi utilizzare informazioni provenienti da Messaggi, Calendario, Apple Music e altre app per offrire risposte contestuali, oltre a eseguire azioni direttamente nelle applicazioni. Anche chi non possiede un dispositivo compatibile con Apple Intelligence potrà comunque utilizzare le nuove capacità conversazionali e la ricerca migliorata di Siri.

FaceTime, musica, ricette e molto altro

HomeView integra anche una fotocamera per FaceTime con Inquadratura automatica, può mostrare e inviare messaggi, utilizzare Interfono e visualizzare timer e attività in tempo reale.

Apple ha pensato molto anche all’utilizzo in cucina: HomeView può trasformare le ricette trovate online in passaggi guidati, controllare timer con la voce e aiutare a verificare gli ingredienti senza dover toccare continuamente lo schermo.

Importante anche il comparto audio. Il modello da tavolo integra due driver full range nel display, un woofer rivolto verso il basso e due radiatori passivi, con audio computazionale e supporto all’audio spaziale. Può inoltre riprodurre Apple Music, Podcast, Apple TV e contenuti di app compatibili di terze parti.

Il vero centro della smart home Apple

HomeView permette di controllare luci, termostati, serrature, tapparelle e videocamere tramite touch o voce.

Una delle schermate può mostrare fino a nove feed video contemporaneamente, mentre con iCloud+ e videocamere compatibili il sistema può riconoscere persone, animali, pacchi e veicoli attraverso HomeKit Secure Video.

Il nuovo dispositivo sarà inoltre compatibile con Apple Home Collection, la nuova linea di videocamere, termostati e serrature sviluppata insieme a LG Electronics e Schneider Electric.

Apple ha dedicato particolare attenzione alla privacy, elemento delicato per un dispositivo con fotocamera e microfoni sempre presenti all’interno della casa.

HomeView utilizza il chip A18 con Secure Exclave dedicati all’elaborazione dei dati di videocamera e microfono, mentre le informazioni personali di Messaggi e Calendario vengono mostrate soltanto dopo il riconoscimento dell’utente e se l’iPhone o l’iPad associato è presente ed è stato sbloccato recentemente.

Le richieste Siri possono inoltre essere elaborate direttamente sul dispositivo oppure tramite Private Cloud Compute, senza rendere i dati accessibili ad Apple.

Prezzo e disponibilità

HomeView costerà 299 dollari negli Stati Uniti, sia nella versione da tavolo sia in quella da parete, con disponibilità dal 13 novembre.

Ed è qui che arriva la parte meno piacevole: come detto prima, Apple conferma ufficialmente che HomeView non sarà disponibile nell’Unione Europea al lancio, perché Siri AI non è ancora disponibile su iOS nei Paesi UE.

Per HomeView a parete si può scegliere fra tre supporti su misura di Schneider Home.

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