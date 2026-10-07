Apple vuole conquistare la smart home: in arrivo serrature, videocamere e termostati sviluppati con LG

TLDR Riassumi

Apple starebbe lavorando insieme a LG a un’intera famiglia di accessori per la smart home, dalle videocamere di sicurezza fino alla serratura intelligente per la porta di casa.

A rivelarlo è Bloomberg, secondo cui Apple e LG Electronics collaborano da tempo allo sviluppo di questi dispositivi, pensati per integrarsi con il nuovo ecosistema domestico che Apple si prepara a rilanciare. La fonte originale parla non a caso di un vero e proprio “reboot” di HomeKit, qualcosa quindi di più profondo rispetto al semplice arrivo di qualche nuovo accessorio.

Apple e LG stanno preparando sette nuovi dispositivi

La nuova gamma comprenderebbe un videocitofono smart cablato, una serratura elettronica, un termostato intelligente, un sensore di temperatura, una videocamera per interni, una per esterni e una videocamera con illuminazione integrata.

Apple avrebbe partecipato allo sviluppo e potrebbe quindi avere voce in capitolo su design, caratteristiche e integrazione con il proprio ecosistema, mentre sarà LG a occuparsi della produzione, dell’assistenza e della commercializzazione con il proprio marchio.

È un modello che permette ad Apple di ampliare molto rapidamente la propria presenza nella smart home senza dover costruire da zero sette differenti categorie di prodotto, con tutto ciò che comporterebbe sul fronte della produzione e dell’assistenza.

Non sarebbe neppure la prima collaborazione di questo tipo tra le due aziende, basta ricordare i monitor LG UltraFine, sviluppati in stretta collaborazione con Apple quando Cupertino non disponeva ancora di una gamma completa di display proprietari.

La telecamera di sicurezza domestica di Apple sarebbe in fase di sviluppo separatamente rispetto agli accessori prodotti da LG e il lancio sarebbe previsto solo nel 2027. Come già riferito, il dispositivo di Apple non registrerà video, ma utilizzerà l’intelligenza artificiale per analizzare l’ambiente domestico e rilevare in quale stanza si trovi una persona.

Matter e Thread saranno fondamentali

Molti dei dispositivi dovrebbero supportare Wi-Fi, Bluetooth, Thread e Matter, rendendoli perfettamente integrabili nell’app Casa e, almeno sulla carta, anche con altri ecosistemi compatibili con Matter.

Particolarmente interessante è la serratura, che dovrebbe integrare anche la tecnologia Ultra Wideband. Questo potrebbe permettere di riconoscere con maggiore precisione quando una persona autorizzata si avvicina alla porta e sbloccarla automaticamente, andando oltre le normali automazioni basate semplicemente sulla posizione dello smartphone.

Apple sta inoltre migliorando progressivamente il supporto alle tecnologie della smart home: con tvOS 27 è arrivato il supporto a Thread 1.4, mentre Matter 1.6 introduce novità che riguardano proprio termostati, sensori e gestione dei dispositivi tra ecosistemi differenti.

Il nuovo Home Hub sarà il centro di tutto

Questi accessori acquistano molto più senso se inseriti nel progetto che Apple dovrebbe svelare il 13 ottobre. Secondo Bloomberg, l’azienda si prepara infatti a presentare il suo nuovo smart home hub, nome in codice J490, insieme a una nuova generazione di HomePod mini e Apple TV 4K.

Il nuovo dispositivo dovrebbe diventare il vero centro di controllo della casa Apple, permettendo di gestire luci, videocamere, serrature, temperatura, musica e automazioni da un unico schermo, con Siri e le nuove funzionalità di intelligenza artificiale a completare l’esperienza.

Gli accessori LG, però, non dovrebbero arrivare contemporaneamente. La documentazione presentata recentemente alla FCC e ad altri enti di certificazione suggerisce che il progetto sia già piuttosto avanzato, ma Bloomberg parla di un debutto commerciale previsto soltanto nei prossimi mesi.

La collaborazione con LG potrebbe essere soltanto l’inizio, perché secondo le indiscrezioni, Apple starebbe studiando anche dispositivi proprietari ancora più particolari, tra cui un sistema domestico dedicato al monitoraggio con forte attenzione alla privacy e soprattutto una versione evoluta dell’Home Hub con display montato su un braccio robotico, capace quindi di orientarsi e seguire l’utente all’interno della stanza.

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