Siri AI in Europa, su iPhone e iPad l’attesa potrebbe essere ancora lunga

TLDR Riassumi

In Europa, gli utenti iPhone e iPad potrebbero dover aspettare ancora parecchio prima di poter utilizzare la nuova Siri AI.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, anche nello scenario più favorevole il ritardo potrebbe essere di circa cinque mesi, mentre in caso di ulteriori ostacoli normativi l’attesa potrebbe essere ancora più lunga.

Apple starebbe ancora discutendo con la Commissione Europea per capire come rendere le nuove funzioni di Siri compatibili con le regole digitali dell’UE, ma al momento Siri AI resta fuori da iPhone e iPad, mentre su Mac non ci sono limitazioni.

Secondo Gurman, Apple starebbe mantenendo volontariamente il blocco anche come forma di pressione nei confronti della Commissione Europea, e l’idea sarebbe far sì che il malcontento degli utenti possa aumentare la pressione sulle istituzioni affinché rivedano alcune delle richieste imposte all’azienda.

Di fatto, chi utilizza iPhone o iPad nell’Unione Europea dovrà continuare ad aspettare, mentre la nuova Siri resta disponibile sui Mac.

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