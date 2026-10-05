Apple cambia rotta con John Ternus: il design torna al centro

TLDR Riassumi

A poco più di un mese dall’inizio dell’era John Ternus, iniziano a emergere le prime differenze rispetto alla gestione di Tim Cook e una delle più importanti riguarda proprio un elemento che, storicamente, ha contribuito a costruire l’identità di Apple: il design dei prodotti.

Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, il nuovo CEO avrebbe trasformato il design in una delle principali priorità della sua gestione, aumentando sensibilmente il proprio coinvolgimento sia con il team di Industrial Design sia con quello dedicato alla Human Interface.

Non si tratta soltanto di una diversa organizzazione interna, visto che Ternus starebbe cercando di riportare il prodotto, e soprattutto il modo in cui hardware e software vengono progettati insieme, molto più vicino ai vertici dell’azienda.

Gurman racconta che Ternus entra negli studi di design diverse volte alla settimana, arrivando in alcune giornate a visitarli più di una volta. Cook, al contrario, avrebbe generalmente trascorso circa un’ora al mese con questi team.

Il nuovo CEO potrebbe quindi lasciare maggiore autonomia al CFO Kevan Parekh sul fronte finanziario e al COO Sabih Khan per quanto riguarda le operazioni, ritagliandosi più spazio per seguire direttamente ingegneria, prodotti e design.

Apple vuole ridare più potere al design

Il cambiamento assume ancora più significato guardando a ciò che è successo dopo l’uscita di Jony Ive nel 2019.

Negli anni successivi il design ha perso parte della centralità che aveva avuto nell’Apple di Steve Jobs, mentre organizzazione, finanza e operations hanno progressivamente acquisito maggiore peso nelle decisioni aziendali. Dopo l’uscita di Ive, inoltre, la supervisione del design era stata affidata per un periodo all’ex COO Jeff Williams.

I primi segnali erano arrivati addirittura prima della sua nomina a CEO: già durante la fase di transizione gli sarebbe stata affidata una responsabilità crescente sui team di design.

E non è probabilmente un caso che questa nuova impostazione arrivi mentre Apple sta attraversando uno dei periodi di maggiore trasformazione della propria gamma. Il recente iPhone Duo, ad esempio, ha richiesto un lavoro particolarmente stretto tra progettazione hardware e interfaccia, con lo stesso Ternus coinvolto pubblicamente nel raccontare alcune delle scelte compiute dal team.

Una Apple più veloce e più concentrata sui prodotti

Secondo precedenti indiscrezioni, Ternus vorrebbe rendere Apple più veloce nello sviluppo dei dispositivi, aumentare la frequenza dei lanci e ridurre alcuni livelli decisionali che separano gli ingegneri dai vertici aziendali.

In altre parole, dopo quindici anni nei quali Tim Cook ha trasformato Apple in una macchina operativa e finanziaria estremamente efficiente, Ternus potrebbe cercare di aprire una fase differente, senza smantellare quel modello ma riportando il prodotto al centro delle decisioni.

È ancora troppo presto per capire quanto questa filosofia cambierà concretamente iPhone, Mac, Apple Watch e i prossimi dispositivi dell’azienda, anche perché molti dei prodotti che vedremo nel breve periodo sono stati progettati quando Cook era ancora CEO.

La direzione, però, comincia a essere piuttosto evidente. Apple ha nuovamente al vertice una persona che arriva direttamente dall’ingegneria e che sembra voler trascorrere molto più tempo nei laboratori dove nascono i prodotti che nelle stanze dedicate a finanza e operations.

Per un’azienda che ha costruito buona parte della propria storia sulla capacità di trasformare tecnologia e design in un’unica esperienza, potrebbe essere uno dei cambiamenti più importanti dell’era post-Cook.

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