Tutte le novità di iOS 27.2 beta 3

Apple ha rilasciato iOS 27.2 beta 3 agli sviluppatori, introducendo diverse novità grafiche e alcuni riferimenti a funzioni ancora in sviluppo.
La versione definitiva di iOS 27.2 è attesa entro la fine di ottobre.
Nuovo logo per Apple Music
Tra le novità più evidenti c’è il nuovo logo di Apple Music, già apparso nelle scorse settimane in occasione del lancio di Apple Music Hall. La nuova identità utilizza un carattere più marcato e una “m” minuscola in “music”.
Con iOS 27.2 beta 3, Apple ha iniziato a utilizzare il nuovo logo anche durante il processo di registrazione al servizio, altro segnale che il rebranding potrebbe essere esteso presto a tutta la piattaforma.
Apple Books cambia design
Apple sta modificando anche l’esperienza di lettura in Apple Books, forse in vista dell’arrivo di iPhone Duo, dispositivo che grazie al grande display interno potrebbe prestarsi particolarmente bene alla lettura.
Le principali novità riguardano:
- nuove barre per visualizzare l’avanzamento nella lettura
- menu in basso a destra ridisegnato in stile Liquid Glass
- segnalibro spostato in alto a destra e sempre visibile
- pulsante “X” spostato in alto a sinistra
- pulsante Indietro più grande e posizionato in basso a sinistra
Si tratta soprattutto di piccoli interventi all’interfaccia, ma che rendono più immediate alcune delle funzioni utilizzate più frequentemente durante la lettura.
Nuovi controlli per i suggerimenti in Messaggi
Nel codice di iOS 27.2 beta 3 sono stati individuati riferimenti a una nuova impostazione dedicata alle azioni suggerite nell’app Messaggi.
Apple potrebbe consentire agli utenti di disattivare separatamente suggerimenti come “Aggiungi al Calendario” per specifiche app, tra cui:
- Calendario
- Promemoria
- Note
- Mappe
La funzione non è ancora attiva e potrebbe quindi cambiare o essere rimossa prima del rilascio pubblico.
Controlli smart home nella Dynamic Island
Un altro riferimento scoperto nel codice suggerisce che gli accessori smart home nelle vicinanze potrebbero mostrare controlli direttamente nella Dynamic Island.
Non ci sono ancora dettagli sul funzionamento, ma la novità sarebbe coerente con la nuova strategia di Apple per la smart home e con l’arrivo dei nuovi prodotti dedicati alla casa intelligente.
Altre piccole novità
iOS 27.2 beta 3 introduce anche:
- una leggera modifica all’icona Batteria nelle Impostazioni e in altre parti di iOS
- nuove schermate introduttive per Apple Fitness e Apple TV
- ulteriori interventi grafici legati al design Liquid Glass
In parallelo, macOS 27.2 beta 3 continua a mostrare riferimenti a nuovi sistemi di riconoscimento dei gesti e animazioni che potrebbero essere pensati per il futuro MacBook OLED touchscreen.