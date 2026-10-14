Apple rilascia le beta 4 di iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e macOS 27.2: ecco tutte le novità

TLDR Riassumi

Apple ha rilasciato agli sviluppatori iOS 27.2 beta 4, una versione che introduce alcune modifiche ad Apple Music ma che segna anche un piccolo passo indietro per una delle novità più importanti testate nelle ultime settimane: il completo redesign dell’app Salute.

Disponibili anche le beta 4 di iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e macOS 27.2.

La novità più importante riguarda Apple Music, che continua il processo di rinnovamento del proprio design iniziato nelle beta precedenti. Con iOS 27.2 beta 4 cambia l’icona dell’app: Apple abbandona il tradizionale abbinamento rosso e bianco per adottare una grafica completamente monocromatica.

In modalità chiara troviamo quindi una nota musicale nera su sfondo bianco, mentre con la modalità scura i colori vengono invertiti, con simbolo bianco su fondo nero.

Apple ha sostituito il rosso anche all’interno dell’applicazione: la scheda selezionata nella barra di navigazione viene ora evidenziata in blu, mentre sezioni della Libreria come Playlist, Album, Artisti e Brani adottano uno stile più sobrio in bianco e nero. Anche i widget di Apple Music perdono il caratteristico sfondo rosso e diventano neri.

Il cambiamento conferma quindi che Apple non sta semplicemente modificando un logo, ma sta progressivamente eliminando il rosso come elemento principale dell’identità visiva di Apple Music.

Contemporaneamente Apple ha fatto una scelta opposta con l’app Salute. Il nuovo design dell’app, introdotto già con la prima beta di iOS 27.2 e successivamente arrivato anche nelle beta pubbliche, è stato completamente rimosso dalla beta 4 e al suo posto è tornata la versione precedente dell’applicazione.

Il redesign introduceva una nuova organizzazione delle informazioni e funzioni come Health Age, pensata per confrontare diversi parametri sanitari dell’utente con la sua età anagrafica, oltre alla possibilità negli Stati Uniti di prenotare direttamente alcuni esami di laboratorio tramite Quest Diagnostics.

Con la beta 4 scompare anche la nuova sezione dedicata alla longevità, sostituita nuovamente dalla precedente area Condivisione. Chi ha utilizzato le nuove funzioni durante il periodo di beta testing non perderà comunque i dati raccolti: Apple specifica che le informazioni rimarranno disponibili attraverso le Impostazioni.

La rimozione potrebbe sembrare un problema emerso improvvisamente durante lo sviluppo, ma la situazione è leggermente diversa visto che Apple aveva già chiarito che il nuovo design di Salute veniva testato attraverso le beta di iOS 27.2 ma non era necessariamente destinato alla release finale di questo aggiornamento.

A questo punto l’ipotesi più plausibile è che il nuovo Health venga spostato su iOS 27.3, la cui prima beta potrebbe arrivare tra fine ottobre e inizio novembre.

La rimozione di una funzione così importante nella quarta beta può essere anche un segnale del fatto che Apple stia iniziando a congelare le caratteristiche destinate alla versione pubblica, iOS 27.2 dovrebbe infatti arrivare entro la fine di ottobre.

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