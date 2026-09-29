Apple aggiorna le app Creator Studio: tante novità per Final Cut, Pages, Keynote, Numbers e Pixelmator Pro

TLDR Riassumi

Apple ha rilasciato una serie di aggiornamenti per le sue app creative e di produttività, coinvolgendo Final Cut Camera, Final Cut Pro, Pages, Keynote, Numbers, Pixelmator Pro, Freeform, Motion e Compressor.

Alcune delle nuove funzionalità sono riservate agli abbonati ad Apple Creator Studio, ma diverse novità arrivano gratuitamente per tutti gli utenti.

Final Cut Camera sfrutta l’apertura variabile di iPhone 18 Pro

Una delle novità più interessanti riguarda Final Cut Camera, che ora supporta l’apertura variabile di iPhone 18 Pro.

Gli utenti possono regolare direttamente l’apertura e scegliere tra priorità di diaframma e priorità dell’otturatore. Arriva inoltre il supporto agli effetti della modalità Cinema.

Apple ha anche riprogettato l’app per rendere più immediato l’accesso a parametri professionali come angolo dell’otturatore, ISO e bilanciamento del bianco.

Ci sono inoltre nuovi overlay con false color e indicatori di clipping, focus peaking regolabile, video scope professionali, clean SDI out e nuove opzioni per il genlock.

Novità per Pages, Keynote e Numbers

Anche la suite iWork riceve diversi aggiornamenti.

Pages, Keynote e Numbers permettono ora di fare domande a Siri sui contenuti dei documenti e introducono la possibilità di richiedere l’accesso a file condivisi, semplificando la collaborazione.

Pages per Mac introduce inoltre la nuova Vista Schermo, pensata per ottimizzare la lettura e la scrittura senza distrazioni.

Numbers aggiunge invece nuove funzioni di trigonometria, statistica e logica per la gestione di fogli di calcolo più complessi.

Gli abbonati ad Apple Creator Studio ricevono anche nuovi modelli e temi, mentre Keynote guadagna strumenti intelligenti capaci di generare slide e immagini adatte alla presentazione.

Pixelmator Pro migliora soprattutto su iPad

Pixelmator Pro per iPad introduce gli strumenti Select e Mask già disponibili sulla versione Mac, rendendo più precise selezioni e maschere.

Su Mac e iPad arrivano inoltre nuove raccolte di template dedicate a sport, azione, lancio di prodotti, aziende e nuovi progetti creativi.

Debutta anche una categoria dedicata ai Podcast, con modelli pensati per realizzare copertine compatibili con le principali piattaforme.

Freeform diventa più completo

Freeform introduce il supporto automatico alla modalità scura per le lavagne e nuove cartelle per organizzare i progetti in raccolte.

Gli strumenti di scrittura di Apple Intelligence possono inoltre riscrivere, correggere e riassumere anche gli appunti scritti a mano.

Arrivano anche la possibilità di richiedere l’accesso alle lavagne condivise e nuove automazioni tramite Comandi Rapidi.

Con visionOS 27, Freeform consente inoltre di estrarre immagini, video, note, forme e modelli 3D dalle lavagne e posizionarli nello spazio, con la possibilità di visualizzare modelli 3D insieme ad altri utenti.

Novità anche per Final Cut Pro, Motion e Compressor

Final Cut Pro e Motion su Mac possono ora lavorare con gli effetti della modalità Cinema registrati da iPhone 18 Pro, consentendo di intervenire su punti di messa a fuoco e profondità di campo durante il montaggio.

Compressor aggiunge invece nuovi preset di esportazione HEVC e MPEG-4 e strumenti per la conversione dei video realizzati con gli effetti Cinema.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.