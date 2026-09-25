Apple Sports migliora ancora su tennis e calcio

TLDR Riassumi

La nuova versione di Apple Sports introduce i tabelloni completi e aggiornati in tempo reale per i tornei del Grande Slam e per quelli di livello 1000, permettendo di seguire più facilmente l’evoluzione di una competizione, mentre per quanto riguarda il calcio entrano quattro nuovi campionati.

Il tennis era entrato in Apple Sports nel 2025, inizialmente con risultati in tempo reale per i tornei Grand Slam e 1000, aggiornamenti punto per punto e la possibilità di seguire il percorso dei singoli giocatori. Con Apple Sports 4.4 arriva però uno degli elementi che ancora mancavano: il tabellone completo del torneo.

Dall’app è ora possibile vedere gli accoppiamenti di ogni turno, controllare i risultati e capire immediatamente chi affronterà chi nelle fasi successive, senza dover ricostruire il percorso passando da una partita all’altra.

La funzione riguarda sia il tennis maschile sia quello femminile e comprende i quattro Grand Slam e i principali tornei di livello 1000.

Per quanto riguarda il calcio, entrano nuovi campionati: Australian A-League Men, Egyptian Premier League, Israeli Premier League e South African Premiership. Si tratta di competizioni che confermano la strategia scelta da Apple: invece di trasformare Sports in una semplice app dedicata ai maggiori campionati statunitensi ed europei, l’azienda sta progressivamente allargando la copertura a competizioni sempre più internazionali.

L’app è disponibile gratuitamente su App Store.

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