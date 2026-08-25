Apple rilascia iOS 27 beta 7 insieme alle nuove versioni di tutti i suoi sistemi operativi

pple rilascia iOS 27 beta 7 insieme alle nuove beta di iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS. Focus su stabilità e Siri AI.

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Apple ha rilasciato iOS 27 beta 7 agli sviluppatori (oltre alla quinta beta pubblica), accompagnato dalle nuove versioni beta di iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27.

Si tratta ormai di una delle ultime fasi del ciclo di test iniziato dopo la WWDC 2026, con il debutto delle versioni definitive atteso nel corso di settembre. iOS 27 beta 7 è identificata dalla build 24A5424a ed è disponibile  tramite Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software > Aggiornamenti beta.

A questo punto dello sviluppo non sembrano esserci grandi novità visibili introdotte specificamente dalla beta 7, visto che Apple sta concentrando il lavoro principalmente su correzione dei bug, prestazioni e stabilità, in vista della distribuzione pubblica prevista a settembre.

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Le novità sono limitate al miglioramento delle prestazioni e ad alcune ottimizzazioni di Siri AI che, ricordiamo, non sarà disponibile in Italia.

Le nuove build sono:

  • iOS 27 beta 7: 24A5424a
  • iPadOS 27 beta 7: 24A5424a
  • macOS 27 Golden Gate beta 7: 26A5421a
  • tvOS 27 beta 7: 24J5358a
  • watchOS 27 beta 7: 24R5358a
  • visionOS 27 beta 7: 24M5359a
  • HomePod Software 27 beta 7: 24J5358a

Le build dei sei principali sistemi operativi sono riportate direttamente da Apple, mentre HomePod Software 27 condivide la build di tvOS.

Anche in questo caso, non sono emerse per ora novità particolarmente rilevanti nella beta 7.

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