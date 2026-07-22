Apple aggiorna Inviti con diverse novità

L'app Inviti di Apple si aggiorna con diverse novità.

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Apple ha aggiornato l’app Inviti con due piccole novità pensate per rendere più interessanti le risposte agli inviti. Con la versione 1.10, host e invitati possono ora reagire con emoji quando qualcuno risponde a un evento, mentre una nuova animazione con coriandoli compare quando gli ospiti inviano il proprio RSVP.

Le reazioni emoji permettono agli utenti di rispondere in modo più immediato e informale agli RSVP, senza dover necessariamente scrivere un messaggio. È una funzione semplice, ma utile per dare un tono più personale e partecipato alla lista degli invitati.

L’altra novità è l’animazione con coriandoli, che appare quando un ospite risponde all’invito. Anche qui, Apple non aggiunge una funzione indispensabile, ma lavora sull’esperienza: l’obiettivo è rendere l’app meno fredda e più adatta a momenti legati a feste ed eventi.

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Ricordiamo che Inviti  consente di creare, inviare e gestire inviti per eventi. Per creare un evento è necessario avere un abbonamento iCloud+, mentre chi riceve un invito può rispondere gratuitamente anche dal web, da qualsiasi dispositivo e anche senza un Apple Account.

Inviti è disponibile gratuitamente su App Store..

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