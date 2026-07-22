Apple aggiorna Inviti con diverse novità

TLDR Riassumi

Apple ha aggiornato l’app Inviti con due piccole novità pensate per rendere più interessanti le risposte agli inviti. Con la versione 1.10, host e invitati possono ora reagire con emoji quando qualcuno risponde a un evento, mentre una nuova animazione con coriandoli compare quando gli ospiti inviano il proprio RSVP.

Le reazioni emoji permettono agli utenti di rispondere in modo più immediato e informale agli RSVP, senza dover necessariamente scrivere un messaggio. È una funzione semplice, ma utile per dare un tono più personale e partecipato alla lista degli invitati.

L’altra novità è l’animazione con coriandoli, che appare quando un ospite risponde all’invito. Anche qui, Apple non aggiunge una funzione indispensabile, ma lavora sull’esperienza: l’obiettivo è rendere l’app meno fredda e più adatta a momenti legati a feste ed eventi.

Ricordiamo che Inviti consente di creare, inviare e gestire inviti per eventi. Per creare un evento è necessario avere un abbonamento iCloud+, mentre chi riceve un invito può rispondere gratuitamente anche dal web, da qualsiasi dispositivo e anche senza un Apple Account.

Inviti è disponibile gratuitamente su App Store..

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