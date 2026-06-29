Apple rilascia iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 e macOS Tahoe 26.5.2, ecco tutte le novità

TLDR Riassumi

Apple ha rilasciato iOS 26.5.2 per iPhone, iPadOS 26.5.2 per iPad e macOS Tahoe 26.5.2 per Mac. Si tratta di aggiornamenti minori, almeno per quanto riguarda le novità funzionali, ma importanti sul fronte della sicurezza.

Le note ufficiali sono molto brevi, visto che Apple parla semplicemente di correzioni di sicurezza. Non ci sono nuove funzioni, cambiamenti grafici o novità legate ad Apple Intelligence.

Il consiglio, però, è di installare l’aggiornamento appena possibile, soprattutto perché le patch riguardano diverse componenti sensibili del sistema.

Secondo le note di sicurezza pubblicate da Apple, i nuovi aggiornamenti correggono più di 25 vulnerabilità tra iPhone, iPad e Mac.

Gran parte delle correzioni riguarda WebKit, il motore alla base di Safari e di molte visualizzazioni web dentro le app. Ci sono poi fix collegati a WebRTC, al kernel e ad altre parti interne del sistema operativo.

Alcune vulnerabilità potevano causare crash, perdite di dati o comportamenti inattesi del sistema. Apple non segnala exploit attivi noti per queste falle, ma una volta pubblicati i dettagli tecnici diventa più importante aggiornare rapidamente.

Un dettaglio interessante è che queste correzioni erano già presenti nelle beta di iOS 26.6, iPadOS 26.6 e macOS Tahoe 26.6.

Apple ha però scelto di renderle disponibili subito a tutti, senza aspettare il rilascio pubblico delle versioni 26.6. È una scelta sensata, soprattutto in un momento in cui l’intelligenza artificiale può accelerare anche la creazione di strumenti di attacco informatico.

Come installare iOS 26.5.2 e macOS 26.5.2

Su iPhone e iPad, l’aggiornamento si installa da Impostazioni, Generali, Aggiornamento Software.

Su Mac, invece, basta andare in Impostazioni di Sistema, Generali, Aggiornamento Software.

Su iPhone e iPad, meglio effettuare un backup se il dispositivo contiene dati importanti.

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