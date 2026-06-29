Apple rilascia iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 e macOS Tahoe 26.5.2, ecco tutte le novità

Apple rilascia iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 e macOS Tahoe 26.5.2.

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Apple ha rilasciato iOS 26.5.2 per iPhone, iPadOS 26.5.2 per iPad e macOS Tahoe 26.5.2 per Mac. Si tratta di aggiornamenti minori, almeno per quanto riguarda le novità funzionali, ma importanti sul fronte della sicurezza.

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Le note ufficiali sono molto brevi, visto che Apple parla semplicemente di correzioni di sicurezza. Non ci sono nuove funzioni, cambiamenti grafici o novità legate ad Apple Intelligence.

Il consiglio, però, è di installare l’aggiornamento appena possibile, soprattutto perché le patch riguardano diverse componenti sensibili del sistema.

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Secondo le note di sicurezza pubblicate da Apple, i nuovi aggiornamenti correggono più di 25 vulnerabilità tra iPhone, iPad e Mac.

Gran parte delle correzioni riguarda WebKit, il motore alla base di Safari e di molte visualizzazioni web dentro le app. Ci sono poi fix collegati a WebRTC, al kernel e ad altre parti interne del sistema operativo.

Alcune vulnerabilità potevano causare crash, perdite di dati o comportamenti inattesi del sistema. Apple non segnala exploit attivi noti per queste falle, ma una volta pubblicati i dettagli tecnici diventa più importante aggiornare rapidamente.

Un dettaglio interessante è che queste correzioni erano già presenti nelle beta di iOS 26.6, iPadOS 26.6 e macOS Tahoe 26.6.

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Apple ha però scelto di renderle disponibili subito a tutti, senza aspettare il rilascio pubblico delle versioni 26.6. È una scelta sensata, soprattutto in un momento in cui l’intelligenza artificiale può accelerare anche la creazione di strumenti di attacco informatico.

Come installare iOS 26.5.2 e macOS 26.5.2

Su iPhone e iPad, l’aggiornamento si installa da Impostazioni, Generali, Aggiornamento Software.

Su Mac, invece, basta andare in Impostazioni di Sistema, Generali, Aggiornamento Software.

Su iPhone e iPad, meglio effettuare un backup se il dispositivo contiene dati importanti.

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