Inviti di Apple ora supporta i co-host

Apple aggiorna Inviticon il supporto ai co-host, nuovi sfondi per gli eventi e più controllo sulla visibilità degli invitati.

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inviti di apple

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Apple ha aggiornato l’app Inviti introducendo una novità molto utile per chi organizza eventi insieme ad altre persone: il supporto ai co-host.

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Con questa funzione, due o più utenti possono pianificare e gestire lo stesso evento, senza lasciare tutto nelle mani di un solo organizzatore. È una piccola aggiunta, ma molto pratica per feste, cene, compleanni, eventi di lavoro informali o appuntamenti di gruppo.

Inviti diventa così meno “cartolina digitale” e un po’ più strumento vero per gestire un evento dall’inizio alla fine.

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Cosa cambia con il nuovo aggiornamento

La novità principale è il co-hosting, che permette di condividere la gestione dell’invito con altre persone.

Apple ha aggiunto anche nuovi sfondi per gli eventi, pensati per situazioni più leggere e quotidiane come un caffè, un gelato, un bubble tea o un incontro tra amici.

C’è poi una nuova opzione per la privacy: chi crea l’evento può decidere se rendere visibile l’elenco degli invitati a tutti i partecipanti. Una funzione utile, perché non tutti gli eventi hanno lo stesso livello di confidenza. In alcuni casi è bello vedere chi parteciperà, in altri è meglio lasciare la lista privata.

L’aggiornamento include anche correzioni di bug e miglioramenti alle prestazioni.

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Inviti è disponibile gratuitamente su App Store.

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