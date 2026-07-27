Apple rilascia iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6, tvOS 26.6 e watchOS 26.6: perché conviene aggiornare subito

TLDR Riassumi

Apple ha rilasciato iOS 26.6 per tutti gli iPhone compatibili, insieme agli aggiornamenti per iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e Vision Pro.

Apple spiega che l’aggiornamento ottimizza l’indice Spotlight per preparare il passaggio a iOS 27. Il motivo è semplice: il prossimo grande aggiornamento porterà novità importanti per Spotlight, Siri e Apple Intelligence, tutte funzioni che dipendono molto dall’indicizzazione dei contenuti presenti su iPhone.

In pratica, Apple inizia parte del lavoro già ora, così da rendere più fluido l’aggiornamento autunnale a iOS 27.

Correzioni di sicurezza molto importanti

Il motivo principale per aggiornare resta però la sicurezza. Secondo i dettagli pubblicati dopo il rilascio, iOS 26.6 e iPadOS 26.6 correggono quasi 90 vulnerabilità, mentre macOS Tahoe 26.6 include oltre 130 fix. Apple ha pubblicato anche aggiornamenti per tvOS 26.6, watchOS 26.6 e visionOS 26.6, tutti con numerose correzioni di sicurezza.

Tra le vulnerabilità risolte ci sono problemi che potevano consentire a un’app di ottenere privilegi elevati, uscire dalla sandbox, eseguire codice arbitrario, accedere a dati sensibili o sfruttare componenti come WebKit, kernel, ImageIO, Game Center, Wi-Fi e altri elementi di sistema.

Per Mac, il quadro è ancora più ampio: macOS Tahoe 26.6 corregge falle che potevano permettere ad app malware di ottenere accesso root, bypassare Gatekeeper, superare preferenze privacy o accedere a dati protetti. La pagina di sicurezza Apple dedicata a macOS Tahoe 26.6 elenca il rilascio al 27 luglio 2026 e include un lungo elenco di vulnerabilità corrette.

Nuovo avviso per i contatti bloccati

iOS 26.6 aggiunge anche un piccolo cambiamento utile: un nuovo avviso quando viene raggiunto il limite massimo di contatti bloccati. Prima il sistema poteva semplicemente impedire l’aggiunta di nuovi numeri senza spiegare chiaramente il motivo. Ora compare un messaggio esplicito, che invita l’utente a rimuovere un contatto già bloccato prima di aggiungerne un altro.

La funzione anti-scippo non è ancora attiva

Durante il ciclo beta di iOS 26.6 erano emersi riferimenti a una possibile funzione anti-scippo, pensata per rilevare quando un iPhone sbloccato viene strappato improvvisamente dalle mani dell’utente e bloccarlo automaticamente.

La funzione, però, non sembra attiva in questa versione finale. È possibile che Apple la stia ancora sviluppando e che venga introdotta più avanti, magari con iOS 27 o con un aggiornamento successivo.

Tutti gli aggiornamenti Apple rilasciati oggi

Apple ha rilasciato anche macOS Sequoia 15.7.8 e macOS Sonoma 14.8.8 per i Mac che non eseguono macOS Tahoe, con correzioni di sicurezza e manutenzione.

watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6 sono aggiornamenti più leggeri sul fronte delle funzioni, ma restano importanti per bug fix e sicurezza. MacRumors segnala la disponibilità di tutti e tre gli update nella stessa giornata.

Come installare iOS 26.6

Per installare iOS 26.6 basta aprire Impostazioni, andare su Generali e poi su Aggiornamento Software. L’update può essere installato subito oppure lasciato all’aggiornamento automatico durante la notte.

Lo stesso vale per iPadOS 26.6, mentre su Mac bisogna aprire Impostazioni di Sistema e andare nella sezione Aggiornamento Software. Su Apple Watch, l’aggiornamento passa dall’app Watch su iPhone o direttamente dalle impostazioni dell’orologio.

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