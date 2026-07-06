Apple rilascia iOS 27 beta 3 e non solo, ecco tutte le novità

TLDR Riassumi

Apple ha rilasciato iOS 27 beta 3 per gli sviluppatori. Insieme alla nuova beta per iPhone arrivano anche iPadOS 27 beta 3, macOS 27 Golden Gate beta 3, watchOS 27 beta 3 e tvOS 27 in versione beta.

Le novità di iOS 27 beta 3

iOS 27 beta 3 può essere installata dagli sviluppatori registrati andando in Impostazioni, Generali, Aggiornamento Software e selezionando la beta sviluppatori di iOS 27. Il numero di build segnalato è 24A5380h.

Ovviamente, ricordiamo che si tratta ancora di una beta per sviluppatori. Può contenere bug, consumi anomali della batteria, app non perfettamente compatibili e piccoli problemi grafici. Non è quindi la versione da installare con leggerezza su un iPhone principale, soprattutto se viene usato per lavoro.

Apple ha già confermato che la prima beta pubblica di iOS 27 arriverà nel mese di luglio, mentre la versione finale sarà rilasciata in autunno.

Con iOS 27, Siri non è più solo un’interfaccia vocale da richiamare al volo. Apple sta provando a trasformarla in un vero assistente trasversale, capace di seguire una conversazione tra dispositivi e di riprendere il contesto tramite una nuova app dedicata. Sull’iPhone, Siri AI ha anche una nuova esperienza visiva legata alla Dynamic Island e si integra con Visual Intelligence, compresa la nuova modalità Siri nell’app Fotocamera.

La beta 3 porta qualche segnale interessante proprio in questa direzione. Alcuni utenti devono riscaricare gli asset di Apple Intelligence passando dalla beta 2 alla beta 3, mentre nelle Impostazioni cambia il testo legato all’indicizzazione, ora indicato come “Ottimizzazione di Ricerca e Siri”. Inoltre, la modalità Siri nella Fotocamera richiede l’esperienza Siri aggiornata. (9to5mac.com)

Tra i cambiamenti più visibili c’è una piccola modifica all’icona dell’app Promemoria, che ora usa punti colorati vuoti invece dei classici pallini pieni. Non cambia l’esperienza dell’app, ma rientra in quel lavoro di rifinitura grafica che Apple porta avanti durante il ciclo beta.

Ci sono poi modifiche più sottili al design Liquid Glass, con riflessi più morbidi sulle icone delle app, soprattutto su quelle trasparenti o colorate.

watchOS 27 beta 3 porta Siri AI su Apple Watch

La novità più interessante di questa tornata riguarda però Apple Watch. Con watchOS 27 beta 3 arriva finalmente il supporto a Siri AI e alla nuova app Siri dedicata, assenti nelle prime due beta per sviluppatori. Apple lo aveva già anticipato alla WWDC, spiegando che Siri AI sarebbe arrivata su Apple Watch in una beta successiva di watchOS 27.

Su Apple Watch, Siri AI può diventare una delle novità più utili dell’intero aggiornamento. Il motivo è semplice: l’orologio è sempre al polso, già sbloccato e pronto all’uso. Avere un assistente più intelligente direttamente lì, senza dover prendere l’iPhone, può cambiare molto più di quanto sembri.

La nuova app Siri compare anche nella griglia dinamica delle app, con icone organizzate in modo intelligente dal sistema. Le conversazioni con Siri si sincronizzano tra iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro e Apple Watch, così da poter riprendere un’interazione da un dispositivo all’altro.

Ricordiamo che questa novità non sarà inizialmente disponibile in Italia.

macOS 27 Golden Gate beta 3: nuovi sfondi e più rifiniture

Insieme a iOS 27 beta 3, Apple ha rilasciato anche macOS 27 Golden Gate beta 3. La novità più visibile riguarda due nuovi sfondi e salvaschermo dedicati al tema Golden Gate: Golden Gate Sunset e Golden Gate Night. Entrambi includono animazioni nella schermata di blocco e quando vengono usati come salvaschermo. (

macOS 27 Golden Gate continua anche il lavoro su Liquid Glass, con controlli per regolare la trasparenza dell’interfaccia e angoli più coerenti tra finestre e app. Apple sta chiaramente usando questa fase beta per sistemare quelle parti del design che nella prima versione potevano sembrare meno pulite o troppo aggressive.

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